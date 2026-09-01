Scott McTominay será operado por arritmia cardíaca y se perderá más de un mes con el Napoli

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El jugador del Napoli Scott McTominay durante el encuentro ante el Lecce en la Serie A en el Estadio Diego Armando Maradona el sábado 14 de marzo del 2026. (Foto by Alessandro Garofalo/LaPresse)/LaPresse via AP) AP

El Napoli añadió que McTominay estará de baja hasta después de la primera pausa internacional de la temporada, lo que significa que volverá a jugar hasta octubre.

El Napoli indicó: “Tras la aparición de una arritmia leve y benigna, Scott McTominay se someterá en los próximos días a una intervención de PFA (ablación por campo pulsado)”.

La PFA es una técnica mínimamente invasiva utilizada para tratar arritmias cardíacas.

McTominay, de 29 años, fue el Jugador Más Valioso de la Serie A cuando ayudó al Napoli a ganar el título en 2025. Jugó con Escocia en el Mundial de este año.

McTominay salió durante la segunda mitad de la derrota del Napoli por 2-1 ante el Como el domingo.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

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