Schwarber y Turner pegan hits en la décima en triunfo 4-2 de Filis ante Angelinos

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Kyle Schwarber de los Filis de Filadelfia hace un gesto tras batear un doble remolcador ante el segunda base de los Angelinos de Los Ángeles Christian Moore en la décima entrada el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El cerrador diominicano de los Filis, Jhoan Duran (2-4), lanzó una novena entrada sin permitir carreras y cedió una carrera sucia en la décima, y Filadelfia ganó por 12ª vez en 14 juegos. Los Ángels ha perdido seis seguidos.

La parte alta de la décima comenzó con el corredor automático Brandon Marsh siendo puesto out en tercera en el rodado de J.T. Realmuto al campocorto, ante el relevista de los Angels Trevor Martin (0-1). Justin Crawford conectó un sencillo, avanzando a Realmuto a tercera.

Schwarber colocó un sencillo suave impulsor hacia el jardín izquierdo-central para poner el 2-1, con Crawford llegando a tercera y Schwarber a segunda en el tiro. Turner coló un rodado por el lado derecho, con el cuadro adelantado, para un sencillo de dos carreras y la ventaja de 4-1.

El abridor de los Angelinos, Ryan Johnson, se las arregló para permitir una carrera en cinco entradas pese a otorgar cuatro de sus cinco bases por bolas y realizar 60 de sus 88 lanzamientos en las dos primeras entradas. Los Filis tomaron ventaja 1-0 en la segunda cuando Alex Bohm conectó un sencillo, Bryson Stott recibió base por bolas y Marsh pegó un sencillo impulsor.

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FUENTE: AP