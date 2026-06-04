Schmitt conecta jonrón al 1er lanzamiento, Haase pega grand slam y Gigantes vencen 12-9 a Cerveceros

Casey Schmitt, de los Gigantes de San Francisco, recorre las bases luego de batear un cuadrangular ante los Cerveceros de Milwaukee el jueves 4 de junio de 2026 (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Jung Hoo Lee aportó cuatro de los 20 hits de los Gigantes, mientras que Chapman y Bryce Eldridge batearon tres cada uno. San Francisco anotó seis veces en la séptima entrada, para ampliar su ventaja a 12-3.

Los cinco grand slams de los Gigantes en 17 juegos constituyen el mejor tramo en la historia del equipo; conectaron cinco en 23 compromisos del 14 de abril al 10 de mayo de 1970.

Schmitt estableció una marca personal con su 13er jonrón, al sacudir un batazo ante una recta de Coleman Crow (0-1), quien permitió seis carreras y nueve hits en 2 1/3 entradas.

Sam Hentges (1-0) consiguió los dos últimos outs de la quinta entrada como relevista de Adrian Houser para su primera victoria en las Grandes Ligas desde el 2 de septiembre de 2023, cuando lanzó con Cleveland contra Tampa Bay.

Caleb Kilian entró después de que el dominicano Wilkin Ramos recibió una base por bolas con las bases llenas y sin outs en la novena entrada. Ponchó a Andrew Vaughn, hizo que Sal Frelick bateara un rodado para un out forzado en segunda.

Permitió un sencillo impulsor del venezolano Luis Rengifo, y luego retiró a David Hamilton con un elevado hasta la pista de advertencia del jardín central para su cuarto salvamento.

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FUENTE: AP