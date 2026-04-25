americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Schmidt, Gilbert y Ramos conectan jonrones y los Gigantes vencen 6-1 a los Marlins

SAN FRANCISCO (AP) — Casey Schmidt conectó un jonrón de dos carreras, Drew Gilbert y el boricua Heliot Ramos añadieron cuadrangulares solitarios y los Gigantes de San Francisco vencieron el sábado 6-2 a los Marlins de Miami.

Casey Schmitt de los Gigantes de San Francisco es empapado por Willy Adames mientras es entrevistado después de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el sábado 25 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Casey Schmitt de los Gigantes de San Francisco es empapado por Willy Adames mientras es entrevistado después de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el sábado 25 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Los Marlins tomaron una ventaja temprana de 1-0 gracias a un sencillo impulsor de Xavier Edwards ante el abridor de los Gigantes, Robbie Ray, con dos outs en la tercera entrada, antes de que Gilbert empatara en la quinta con su jonrón frente al abridor dominicano de Miami, Eury Pérez, el segundo de la temporada.

Pérez luego permitió un doble de Matt Chapman y un jonrón de Schmidt en la sexta, lo que le dio a los Gigantes una ventaja de 3-1. Después de que retiraran a Pérez (2-2), Patrick Bailey puso el marcador 4-1 con un sencillo impulsor.

Ramos conectó su tercer jonrón de la temporada en la octava y el venezolano Luis Arraez puso el juego 6-1 con un sencillo impulsor, su segundo hit del encuentro. Los Gigantes terminaron con 11 imparables en el día.

Matt Gage (2-0) se llevó la victoria en relevo de Ray, quien permitió cuatro hits y ponchó a cuatro en cinco entradas.

Pérez ponchó a seis, pero permitió siete hits y cuatro carreras limpias.

Edwards y el dominicano Agustín Ramírez sumaron dos hits cada uno por los Marlins.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Administración TRUMP revoca licencias de exportación de artículos de lujo a Cuba: como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y jet skis

Milenko Faria, cuya esposa, la doctora Rubeliz Bolívar, fue detenida por agentes de inmigración, abraza a su hija Milena, tras su entrevista por asilo con las autoridades migratorias, en Tustin, California, el 16 de abril del 2026. (AP foto/Jae C. Hong)

Arrestos de ICE bajan casi 12% tras muertes en Minneapolis y cambio de mando

Autoridades en Lake Forest, en Tampa, Florida, debido a reportes de un hombre que se había atrincherado en una vivienda, en conexión con la desaparición de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, el 24 de abril del 2026. (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP)

Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter