Scherzer poncha a 10 en su 1ra victoria desde marzo y Azulejos blanquean 7-0 a Marineros

Max Scherzer, pitcher de los Azulejos de Toronto, lanza a un bateador de los Marineros de Seattle durante la primera entrada del juego de béisbol en Toronto del domingo 30 de agosto de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press via AP) AP

Scherzer (2-7) ponchó a 10, su cifra más alta de la temporada, para superar al miembro del Salón de la Fama Gaylord Perry, y colocarse en el noveno puesto de la lista histórica de ponches.

Ganador del Cy Young en tres ocasiones, Scherzer alcanzó la marca al ponchar a Cal Raleigh para el segundo out de la séptima entrada. Fue el ponche número 3.535 de la carrera de Scherzer.

Scherzer otorgó una base por bolas y permitió un hit en siete entradas —su mayor cantidad de la temporada— para conseguir su primera victoria desde su apertura del día inaugural de su campaña, el 31 de marzo contra Colorado. Realizó 97 lanzamientos, 67 strikes.

Spencer Miles trabajó la octava y Braydon Fisher completó la décima blanqueada de Toronto.

Scherzer, de 42 años, ponchó a los tres bateadores en la primera entrada, haciendo abanicar al cubano-mexicano Randy Arozarena, Dominic Canzone y al dominicano Julio Rodríguez.

El único hit de Seattle, un doble de Raleigh con dos outs en la cuarta.

Scherzer igualó a Perry al ponchar haciendo abanicar a Cole Young en la quinta.

Kirk conectó un jonrón de dos carreras ante el abridor de los Marineros Logan Gilbert (11-8) en la primera entrada.

Okamoto puso el 4-0 con un jonrón con un out en la sexta, su número 28.

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FUENTE: AP