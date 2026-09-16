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Scherzer consigue otra victoria en triunfo 5-1 de Azulejos ante Tigres para evitar barrida

TORONTO (AP) — Myles Straw conectó dos hits y remolcó una carrera, Max Scherzer permitió una anotación en cinco entradas para su segunda victoria en cuatro aperturas y los Azulejos de Toronto vencieron el miércoles 5-1 a los Tigres para poner fin a la racha de seis triunfos consecutivos de Detroit.

El abridor de los Azulejos de Toronto Max Scherzer lanza en la primera entrada ante los Tigres de Detroit el miércoles 16 de septiembre del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
El abridor de los Azulejos de Toronto Max Scherzer lanza en la primera entrada ante los Tigres de Detroit el miércoles 16 de septiembre del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Los Azulejos tienen marca de 45-15 cuando anotan cinco o más carreras.

Brett Bateman bateó dos hits y anotó una carrera, mientras Toronto evitó una barrida de tres juegos y se aseguró de no perder terreno en la carrera por el comodín de la Liga Americana. Los Azulejos están a dos juegos de los Medias Blancas por el último boleto a la postemporada.

Chicago cayó a la pelea por el comodín tras perder 6-3 en Cleveland, después de que los Guardianes reemplazaron a los Medias Blancas en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Scherzer (3-8) permitió tres hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

El cerrador de los Azulejos, Louis Varland, entró con corredores en primera y segunda en la novena entrada y cerró el juego para su salvamento número 34 en 36 oportunidades.

Montero (9-9) permitió dos carreras y seis hits en cuatro entradas.

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