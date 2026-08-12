Scheffler inicia la persecución del título de la FedEx Cup al arrancar la postemporada

El golfista Scottie Scheffler reacciona tras su tiro en el noveno green durante la ronda final del torneo de golf 3M Open en el Tournament Players Club, el domingo 26 de julio de 2026, en Blaine, Minnesota. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Scottie Scheffler es el primer preclasificado y se prepara para tres torneos consecutivos de postemporada, aunque sus posibilidades de ganar la FedEx Cup por segunda vez dependen únicamente de cómo rinda en East Lake en el Tour Championship, que cierra la temporada.

Ha jugado el TPC Southwind siete veces, más que en cualquier otro campo del PGA Tour sin haber ganado nunca.

Quienes están fuera del top 50 de la FedEx Cup —Jordan Spieth, el más destacado en el puesto 54, y Jackson Koivun en el 70 pese a haberse hecho profesional apenas en junio— tienen una urgencia enorme. Su temporada termina si no se meten en el top 50 y avanzan a St. Louis para el BMW Championship.

Y luego está Rory McIlroy en el puesto 12, ya con su lugar asegurado para el Tour Championship. Se saltó el TPC Southwind el año pasado porque no tenía sentido jugar. Pero está de vuelta este año, quizá porque el campeón del Masters solo ha jugado 11 veces en el PGA Tour esta temporada.

“Varias cosas influyeron en esa decisión. Creo que tener cuatro semanas libres antes de los dos últimos eventos del año probablemente iba a ser demasiado para mí en términos de querer ser competitivo. Así que esta es una buena semana. Obviamente quiero jugar bien, pero también es una buena semana para ver dónde está mi juego, practicar mucho, o tanto como pueda con este calor”, explicó McIlroy.

McIlroy no alcanzará el mínimo de 15 torneos requerido para la membresía del PGA Tour, aunque hay suficientes excepciones —su circuito principal es el Tour Europeo y McIlroy es miembro vitalicio gracias a sus 30 victorias— como para que probablemente no sea un problema.

La membresía es necesaria para votar en asuntos como el jugador del año del PGA Tour, y esa podría ser la parte más convincente de la postemporada de este año antes de que el tour complete su recorrido por el sofocante corazón del país y llegue a la sofocante Atlanta.

Nadie ha sobresalido este año. Cameron Young, quien ganó The Players Championship, podría haber sido el favorito hasta que Ryan Fox hizo aquel memorable birdie en el hoyo 18 en Royal Birkdale para ganar el Abierto Británico.

McIlroy solo tiene una victoria este año, que no cambiaría por nada: el Masters. Scheffler solo tiene una victoria —su primera participación del año en el desierto de California—, pero suma cinco segundos puestos y terminó entre los cuatro primeros en todos los majors salvo uno. Sigue siendo el hombre a vencer, aunque solo ha superado al resto del grupo una vez este año.

Matt Fitzpatrick y Chris Gotterup tienen tres victorias. Las dos victorias de Wyndham Clark incluyen el Abierto de Estados Unidos. Fox y el campeón del PGA, Aaron Rai, solo tienen una victoria. Que cualquiera de ellos gane la FedEx Cup podría ayudar mucho a quedarse con el Premio Jack Nicklaus.

“Si valoras ganar los torneos más grandes, dirías que podrían ser Cameron Young y Wyndham Clark. Matt Fitzpatrick ha tenido un gran año. Scottie ha tenido un año increíblemente consistente sin las victorias que ha tenido los últimos dos años. De nuevo, todo depende de lo que valores. Supongo que yo valoro más los torneos grandes y que los jugadores tengan los momentos más importantes”, comentó McIlroy.

Todo empieza a desarrollarse el jueves en un torneo en el que se espera un calor asfixiante, como suele ocurrir en agosto. El final de la temporada está cerca, y también el St. Jude Championship. El PGA Tour ya dijo que no formará parte de la “Championship Series” de primer nivel en 2028.

Por ahora, sigue siendo tan importante como cualquier torneo del PGA Tour. Los 50 primeros después de esta semana tienen asegurados todos los eventos emblemáticos de 20 millones de dólares de la temporada siguiente, y se mantienen vivas las esperanzas de llegar al Tour Championship, donde todos empiezan de cero y el ganador se lleva la FedEx Cup.

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FUENTE: AP