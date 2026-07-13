Sánchez pide liberación de expresidente Castillo en Perú como sugieren expertos de la ONU

ARCHIVO - El candidato presidencial Pedro Castillo ofrece una rueda de prensa en su sede de campaña en Lima, Perú, el martes 15 de junio de 2021. (Foto AP/Martín Mejía, archivo) AP

En una conferencia de prensa, Sánchez, de signo progresista, dijo que se manifestará el miércoles en las calles para reiterar el pedido. Ese mismo día la conservadora Keiko Fujimori recibirá sus credenciales como presidenta electa de las autoridades electorales.

El jueves un Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que la detención inicial de Castillo —ocurrida el 7 de diciembre de 2022, cuando aún era presidente de Perú— fue “arbitraria” y consideró que “el remedio adecuado” sería dejarlo “inmediatamente en libertad” y ofrecerle una indemnización.

La opinión de los expertos en derecho internacional no es vinculante, pero en más de 30 años Perú ha obedecido varias de sus conclusiones debido a que el país sudamericano está suscrito a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sánchez es un aliado político de Castillo y una de sus principales promesas electorales fue liberar al exmandatario —sentenciado a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión— si ganaba la presidencia. “Estos 42 meses de detención arbitraria e ilegal (de Castillo) se sienten como un secuestro; ha sido una voluntad política de una mayoría parlamentaria que hoy ha tomado la democracia”, dijo Sánchez.

Hace una semana Sánchez reconoció a regañadientes como presidenta electa a Fujimori por su triunfo en el balotaje del 7 de junio, pero insistió en afirmar que el proceso estuvo marcado por irregularidades. Incluso habló de un fraude, pero no aportó pruebas contundentes. La dirigente asumirá el poder el 28 de julio.

Fujimori ganó por casi 50.000 votos. El triunfo de la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) —condenado por delitos de corrupción y por el asesinato de 25 peruanos en 1992— se logró por el decisivo voto de los peruanos que viven en el extranjero. Dentro del territorio peruano Sánchez obtuvo más votos.

Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 por su propia escolta policial en una calle de Lima cuando, junto a su esposa y sus dos hijos menores, se dirigía a la embajada de México luego de haber intentado disolver sin éxito el Parlamento y gobernar por decreto a través de la lectura de un discurso. Meses después hubo manifestaciones en los Andes a su favor reprimidas por la policía y militares que dejaron 50 civiles asesinados.

Sánchez anunció que en la marcha del miércoles por la tarde pedirá además justicia para los manifestantes muertos, entre los que había siete adolescentes.

En sus recientes presentaciones ante los medios, Fujimori no ha opinado sobre la liberación de Castillo ni sobre si buscará impulsar la justicia para el medio centenar de peruanos asesinados.

FUENTE: AP