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Saliba vuelve a entrenar con Arsenal tras lesionarse en el Mundial

LONDRES (AP) — William Saliba se reincorporó de pleno a los entrenamientos con Arsenal, tres meses y medio después de su último partido, en las semifinales del Mundial con Francia.

William Saliba (izquierda) y Kai Havertz durante un entrenamiento de Arsenal con miras al partido contra Slavia Praga en la Liga de Campeones, el martes 3 de noviembre de 2026, en Londres. (John Walton/PA vía AP)
William Saliba (izquierda) y Kai Havertz durante un entrenamiento de Arsenal con miras al partido contra Slavia Praga en la Liga de Campeones, el martes 3 de noviembre de 2026, en Londres. (John Walton/PA vía AP) AP

Saliba ha estado de baja por una lesión de espalda que no requirió cirugía, pero sí un prolongado periodo de rehabilitación, informó Arsenal en julio.

El defensa central participó en una sesión de entrenamiento el martes, un día antes del partido del Arsenal en la Liga de Campeones en el campo de Slavia Praga.

Saliba no juega desde que fue sustituido en la primera mitad de la derrota 2-0 de Francia ante España en las semifinales del Mundial.

Konsa ha destacado en ausencia de Saliba

Saliba ha forjado una formidable dupla en el centro de la defensa, de varios años, con Gabriel Magalhaes, y que fue clave para que el Arsenal se adjudicase el título de la Liga Premier la temporada pasada.

Sin embargo, pese a su capacidad para la salida con el balón y su excelente lectura del juego, es posible que Saliba no sea reincorporado de inmediato al once titular por el técnico Mikel Arteta.

Eso se debe a que el hombre que ha reemplazado a Saliba al inicio de esta temporada —el fichaje veraniego Ezri Konsa— ha encadenado hasta ahora una serie de buenas actuaciones, y Arteta quizá no esté listo todavía para deshacer la dupla Konsa-Gabriel.

Una opción podría ser mover a Konsa al lateral derecho, posición en la que ha jugado ocasionalmente con Aston Villa, su anterior club, y con Inglaterra. Arteta también cuenta con Jurrien Timber y Ben White como alternativas para el lateral derecho.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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