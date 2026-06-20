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Sal Stewart iguala su récord con 6 impulsadas y los Rojos aplastan 10-2 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Sal Stewart igualó el máximo de su carrera con seis carreras impulsadas y los Rojos de Cincinnati se despegaron para apalear 10-2 a los Yankees de Nueva York el sábado.

Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, batea un doble productor durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray)
Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, batea un doble productor durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Noah K. Murray) AP

El novato le dio la ventaja a los Rojos con un doble de dos carreras en la tercera entrada ante Will Warren (7-2) y pegó un elevado de sacrificio durante un quinto episodio de cuatro carreras que siguió a un error defensivo del primera base de Nueva York, Ben Rice.

Stewart coronó su jornada con un doble que vació las bases en la octava, que amplió la ventaja de Cincinnati a 9-1.

También impulsó seis carreras el 15 de abril contra los Gigantes de San Francisco.

Spencer Steer conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada, mientras los Rojos ganaron por sexta vez en 17 juegos sin el dominicano Elly De La Cruz, quien comenzó una asignación de rehabilitación en ligas menores el viernes.

El novato boricua Edwin Arroyo conectó cuatro hits y se embasó cinco veces, mientras los Rojos terminaron con 15 imparables.

El abridor de Cincinnati, Andrew Abbott (4-5), permitió una carrera y cinco hits en poco más de cinco entradas.

Los Rojos anotaron cuatro carreras sucias en la quinta ante Warren después de que Rice no pudo atrapar el tiro del campocorto Anthony Volpe a la primera base en un rodado de Arroyo.

Tras el error y el elevado de Stewart, Steer conectó un sinker de 2-1 hacia las gradas del jardín izquierdo para poner el marcador 6-1.

Abbott llenó las bases con dos sencillos y una base por bolas en la quinta, pero salió del inning al conseguir un tercer strike cantado a Paul Goldschmidt, decisión que se mantuvo mediante el ABS después de que los Yankees impugnaran.

Goldschmidt conectó un jonrón en la primera entrada por los Yankees, que cayeron a 10-6 desde que perdieron a Aaron Judge por una fractura en la costilla derecha.

Nueva York se fue de 13-0 con corredores en posición de anotar en su derrota más abultada de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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