Sabalenka y Djokovic encabezan los equipos inscritos en dobles mixtos del US Open

Aryna Sabalenka, de Bielorrusia, devuelve la pelota a Naomi Osaka, de Japón, durante el torneo de tenis Abierto de Madrid en Madrid, el lunes 27 de abril de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

El torneo fue reformado el año pasado, con un premio de 1 millón de dólares para los ganadores, en un esfuerzo por lograr que las principales figuras de individuales compitieran. Muchas de esas estrellas figuraban entre los equipos anunciados el lunes por la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

Iga Swiatek y Casper Ruud, subcampeones en 2025, vuelven a estar inscritos, junto con Elena Rybakina y Taylor Fritz, la dupla japonesa de Naomi Osaka y Kei Nishikori, y Jessica Pegula y Jack Draper.

El cuadro principal se disputará durante dos días el 25 y 26 de agosto, con todos los partidos programados para jugarse en el Arthur Ashe Stadium y el Louis Armstrong Stadium, los dos recintos más grandes del Abierto de Estados Unidos, y se transmitirán por las plataformas de ESPN.

Los equipos pueden inscribirse hasta el 17 de agosto, cuando las seis parejas con la mejor suma de rankings de individuales en ese momento ingresarán automáticamente al cuadro principal. Eso significa que Sabalenka, bicampeona defensora del Abierto de Estados Unidos en la rama femenina, y Djokovic, que a los 39 años aún ocupa el puesto número 5 del circuito masculino, tendrán asegurado su lugar en el cuadro.

La USTA otorgará invitaciones (wild cards) a ocho equipos, y otros dos equipos se ganarán su lugar en el cuadro mediante un torneo de clasificación que se celebrará el 24 de agosto.

Mirra Andreeva y Andrey Rublev, Belinda Bencic y Flavio Cobolli, Diana Shnaider y Daniil Medvedev, Amanda Anisimova y Learner Tien, Alex Eala y Felix Auger-Aliassime, Leylah Fernandez y Frances Tiafoe, Taylor Townsend y Alexander Zverev, Elena-Gabriela Ruse y Nuno Borges, Sara Errani y Andrea Vavassori, Katerina Siniakova y Henry Patten, y los hermanos Peyton Stearns y Preston Stearns.

Errani y Vavassori son los campeones defensores por segundo año consecutivo del Abierto de Estados Unidos. Los italianos necesitaron una invitación para entrar al evento del año pasado porque su ranking de individuales era demasiado bajo, y este año volverá a ocurrir lo mismo.

El Abierto de Estados Unidos recibió críticas inicialmente el año pasado porque el formato del evento dejó fuera a especialistas de dobles como Errani y Vavassori, pero el torneo sin duda pareció un éxito, al ayudar a atraer a 78.000 aficionados al complejo y agotar las entradas del Ashe ambos días.

“Cada vez que puedes reunir a mujeres y hombres en el mismo equipo, muestras el tenis en su mejor versión. Esto es exactamente lo que hace el campeonato de dobles mixtos”, señaló el director ejecutivo de la USTA, Craig Tiley, en un comunicado.

“El campeonato de dobles mixtos es una innovación que atraerá a nuevas audiencias y les dará a nuestros aficionados otra oportunidad de ver a las mayores estrellas competir juntas”.

Errani y Vavassori fueron el único equipo tradicional de dobles en el torneo del año pasado. Este año hay posibilidades de que haya más —Siniakova y Patten son especialistas de dobles— con la incorporación del torneo de clasificación de ocho equipos, que incluirá seis entradas directas y dos invitaciones.

El formato será al mejor de tres sets, con sets a cuatro juegos, desempates cuando haya 4-4 y un superdesempate a 10 puntos en lugar de un tercer set, hasta las semifinales. La final tendrá puntuación estándar, con sets a seis juegos y desempate cuando haya 6-6, y un superdesempate a 10 puntos si fuera necesario.

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FUENTE: AP