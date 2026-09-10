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Sabalenka, a ley de un triunfo de su 3er título seguido del US Open tras vencer a Pegula

NUEVA YORK (AP) — Aryna Sabalenka quedó a una victoria de conquistar su tercer título consecutivo del Abierto de Estados Unidos, al vencer a Jessica Pegula por 7-5, 6-2 la noche del jueves.

Aryna Sabalenka gesticula durante su semifinal contra Jessica Pegula en el US Open, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Aryna Sabalenka gesticula durante su semifinal contra Jessica Pegula en el US Open, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Sabalenka se abrió paso a pura potencia, en lo que había sido un partido totalmente parejo durante la mayor parte del primer set. Atacó el segundo servicio de Pegula y el segundo set fue tal vez su tramo más impresionante de tenis en el torneo.

La primera preclasificada se enfrentará a la segunda Elena Rybakina o a la cuarta. Coco Gauff el sábado. La bielorrusa de 28 años necesitará una victoria para convertirse en la primera jugadora que se consagra en tres ediciones consecutivas del US Open desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

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FUENTE: AP

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