Sabalenka, a ley de un triunfo de su 3er título seguido del US Open tras vencer a Pegula

Aryna Sabalenka gesticula durante su semifinal contra Jessica Pegula en el US Open, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Sabalenka se abrió paso a pura potencia, en lo que había sido un partido totalmente parejo durante la mayor parte del primer set. Atacó el segundo servicio de Pegula y el segundo set fue tal vez su tramo más impresionante de tenis en el torneo.