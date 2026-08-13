Rybakina vence a Gauf y llega a la final en Toronto

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La kazaja Elena Rybakina celebra su victoria sobre la estadounidense Coco Gauff en la semifinal del National Bank Open en Toronto, el miércoles 12 de agosto de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

La kazaja jugará contra la polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, este jueves por la noche. Swiatek superó a la ucraniana Elina Svitolina (9na) por 6-3, 1-6, 6-3.

Rybakina, que mide 1,82 metros, liquidó a Gauff poco antes de la 1 de la mañana para cerrar la sesión nocturna, retrasada por la lluvia. Rybakina ganó este año el Abierto de Australia y el torneo de Stuttgart para elevar a 13 el total de títulos en su carrera.

En la primera semifinal, Swiatek quebró el saque de Svitolina en cero para ponerse 5-3 en el tercer set. Luego, Swiatek se adelantó 40-0 antes de concretar su segundo punto de partido.

El encuentro comenzó cerca de una hora después del horario previsto debido a la lluvia.

Swiatek suma 25 victorias en su carrera.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP