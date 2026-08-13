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Rybakina vence a Gauf y llega a la final en Toronto

TORONTO (AP) — Elena Rybakina, segunda cabeza de serie, venció a la cuarta preclasificada Coco Gauff por 5-7, 6-2, 6-2 a primera hora del jueves, para instalarse en la final del National Bank Open.

La kazaja Elena Rybakina celebra su victoria sobre la estadounidense Coco Gauff en la semifinal del National Bank Open en Toronto, el miércoles 12 de agosto de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP)
La kazaja Elena Rybakina celebra su victoria sobre la estadounidense Coco Gauff en la semifinal del National Bank Open en Toronto, el miércoles 12 de agosto de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

La kazaja jugará contra la polaca Iga Swiatek, séptima cabeza de serie, este jueves por la noche. Swiatek superó a la ucraniana Elina Svitolina (9na) por 6-3, 1-6, 6-3.

Rybakina, que mide 1,82 metros, liquidó a Gauff poco antes de la 1 de la mañana para cerrar la sesión nocturna, retrasada por la lluvia. Rybakina ganó este año el Abierto de Australia y el torneo de Stuttgart para elevar a 13 el total de títulos en su carrera.

En la primera semifinal, Swiatek quebró el saque de Svitolina en cero para ponerse 5-3 en el tercer set. Luego, Swiatek se adelantó 40-0 antes de concretar su segundo punto de partido.

El encuentro comenzó cerca de una hora después del horario previsto debido a la lluvia.

Swiatek suma 25 victorias en su carrera.

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