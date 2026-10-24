Rybakina enfrentará a Fernández por el título del Abierto de Ningbo

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La campeona defensora conectó seis aces, pero necesitó 11 puntos de set para adjudicarse el primer set en un partido que presentó un servicio errático y un total de 11 dobles faltas entre ella y Shnaider.

“Fue un game importante y muy largo. Me costó con mi servicio. Hubo muchísimas oportunidades. Pero me alegra que al final se inclinara a mi favor”, comentó Rybakina sobre cómo cerró el primer set.

La estrella de Kazajistán enfrentará a Leylah Fernandez por el título después de que la canadiense derrotara a Marie Bouzkova 6-3, 7-5 en la otra semifinal.

Rybakina, de 27 años, ha ganado 14 títulos individuales en su carrera, incluidos el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos este año.

Será la 28.ª final de su carrera para la número 1 del mundo. Tiene un registro de 3-2 frente a Fernandez.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP