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Rybakina avanza a cuartos en Ningbo tras lesión de su rival y Eala queda eliminada

NINGBO, China (AP) — Elena Rybakina avanzó a los cuartos de final del Abierto de Ningbo después de que Polina Kudermetova se retirara por una lesión a mitad del partido cuando perdía 5-0 el jueves.

La primera clasificada es la campeona defensora del torneo sobre cancha dura en China y jugará a continuación contra Katarzyna Kawa, quien venció a la quinta preclasificada, Belinda Bencic, por 7-5, 6-2.

Kudermetova pidió la asistencia del fisioterapeuta con el marcador 3-0 e intentó continuar el partido de segunda ronda antes de optar por detenerse. Se mostró emocionada al abandonar la cancha.

“Creo que Polina, antes, jugó algunos partidos duros y las condiciones aquí no son fáciles”, reconoció Rybakina. “Las pelotas son bastante pesadas. Solo le deseo una pronta recuperación y espero que no sea nada demasiado serio”.

La filipina Alex Eala salvó seis puntos de partido antes de perder 7-5, 6-4 ante la sexta preclasificada, Diana Shnaider, quien alcanzó los cuartos de final en Ningbo por tercera vez en cuatro participaciones.

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FUENTE: AP

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