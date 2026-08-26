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Ryan Waldschmidt conecta jonrón de 2 carreras con 2 outs en la 9na y D-backs superan 5-4 a Cachorros

PHOENIX (AP) — El emergente Ryan Waldschmidt conectó un jonrón de dos carreras para definir el juego con dos outs en la novena entrada, y los Diamondbacks de Arizona remontaron para vencer sorpresivamente el martes a los Cachorros de Chicago por 5-4.

El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, arroja goma de mascar a su compañero Ryan Waldschmidt, quien conectó el jonrón del triunfo ante los Cachorros de Chicago, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, arroja goma de mascar a su compañero Ryan Waldschmidt, quien conectó el jonrón del triunfo ante los Cachorros de Chicago, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los D-backs quedaron a un juego de los Padres de San Diego en la disputa por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Con una desventaja de 4-3 en la novena entrada, Tim Tawa negoció una base por bolas con un out ante Jacob Webb para iniciar la remontada decisiva. El venezolano Ildemaro Vargas elevó una pelota al jardín derecho para el segundo out antes de que su compatriota, el corredor emergente José Fernández se robara la segunda base.

Waldschmidt —un novato— conectó su jonrón por encima de la barda del jardín izquierdo, lo que desató una celebración estruendosa.

Fue el segundo jonrón con el que Waldschmidt ha dejado a sus rivales tendidos sobre el terreno en esta temporada.

Arizona perdía 4-0 en la octava entrada.

Brandon Pfaadt (7-2), de Arizona, permitió cuatro carreras con seis hits y dos bases por bolas, y ponchó a tres. No toleró hit en las primeras tres entradas, pero concedió un sencillo y un doble en la cuarta antes de un jonrón de tres carreras de Ian Happ.

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