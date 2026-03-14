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Ryan Coogler, consciente de posible historia en los Oscar, se centra en el equipo de "Sinners"

LOS ÁNGELES (AP) — Ryan Coogler entiende lo que la noche del domingo podría significar para la historia de los Oscar. Simplemente no se obsesiona con ello.

Ryan Coogler llega a la octava fiesta anual previa a los Óscar de MACRO, que celebra a los nominados de color, el jueves 12 de marzo de 2026, en el Audrey Irmas Pavilion de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)
Ryan Coogler llega a la octava fiesta anual previa a los Óscar de MACRO, que celebra a los nominados de color, el jueves 12 de marzo de 2026, en el Audrey Irmas Pavilion de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) AP

En cambio, el cineasta nominado al Oscar espera con ilusión pasar una noche más con sus colaboradores de “Sinners” ("Pecadores"), quienes ayudaron a dar vida a la película.

Coogler podría convertirse en el primer cineasta negro en ganar el premio a mejor director en la historia de casi un siglo de los Premios de la Academia. Al hablar la noche del jueves en Los Ángeles, señaló que intenta mantenerse en el presente a medida que se acerca la ceremonia.

“Solo estoy tratando de disfrutar los días conforme llegan, mantenerme presente en el momento”, dijo Coogler a The Associated Press. “Cuando llegue el domingo, hermano, voy a aparecer y disfrutar celebrando todas las películas que se están celebrando aquí, incluida la nuestra”.

Para Coogler, los Oscar también marcan la última parada de un recorrido de varios meses compartido con el elenco y el equipo creativo detrás de su filme.

Desde principios de enero, el grupo ha recorrido junto el circuito de premios, presentándose en paradas importantes, incluidos los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores y los NAACP Image Awards, mientras la película ganaba impulso de cara a los Oscar, donde es la principal nominada con 16 menciones.

Coogler afirmó que esa experiencia ayudó a convertir la producción en algo más cercano a una familia.

“Formamos una gran familia”, expresó. “El domingo representa, en cierto modo, la última vez que todos podremos pasar el rato juntos de manera oficial como el equipo de ‘Sinners’”.

Después de la ceremonia, es probable que esos encuentros se vuelvan menos frecuentes.

“La próxima vez que nos veamos, no será por esta película, a menos que sea como una reunión o algo así”, manifestó Coogler. “Tengo ganas de pasar el rato con mucha gente a la que quiero. Pudimos hacer juntos algo muy específico”.

El elenco y el equipo creativo de “Sinners” estuvieron entre los homenajeados el jueves en la fiesta de Macro, que celebra a los nominados de color en toda la industria cinematográfica.

Presentado por el fundador y director ejecutivo de Macro, Charles D. King, y la directora de marca, Stacey Walker King, el encuentro anual —en su octava edición— se ha convertido en un evento muy codiciado, que atrajo a más de 700 asistentes, entre ellos Damson Idris, Coco Jones y Janelle James.

“No podría estar más emocionada por las nominaciones de ‘Sinners’”, dijo Stacey Walker King. “No podría estar más emocionada por la manera en que estamos presentes en estas alfombras y en estos espacios”.

Charles D. King afirmó que la influencia de Coogler en la industria ya representa un logro significativo.

“Él ya está ganando”, sostuvo King. “Ser este cineasta que puede inspirar y entretener al mundo y luego ser reconocido por sus pares dentro de nuestra industria artística es la cereza del pastel”.

“Sinners”, un drama sobrenatural ambientado en el sur de Estados Unidos que combina narrativa histórica, folclore y cine de género, tiene como protagonista a Michael B. Jordan en un doble papel y continúa la larga colaboración creativa del actor con Coogler.

Entre los cineastas negros nominados previamente a mejor director en los Oscar figuran John Singleton, Lee Daniels, Barry Jenkins, Jordan Peele y Spike Lee.

FUENTE: AP

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