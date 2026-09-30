Rusia golpea la región de Kiev, mata a 4 personas y ataca la red eléctrica

En esta imagen proporcionada por los Servicios Ucranianos de Emergencia el miércoles 30 de septiembre de 20265, un rescatista camina en una vivienda golpeada por un dron ruso en la región de Kiev, Ucrania. (Servicios Ucranianos de Emergencia via AP) AP

La fuerte escalada de la campaña aérea de Moscú desde finales de agosto aumenta la presión sobre Ucrania mientras se prepara para el invierno, cuando Rusia bombardea con regularidad instalaciones energéticas para dejar a los ucranianos sin calefacción y agua corriente.

Funcionarios ucranianos afirman que Moscú no está colaborando con los esfuerzos de Estados Unidos para detener los combates, 4 años y medio después de que Rusia invadiera a su vecino. Moscú sostiene que quiere un acuerdo integral en lugar de una tregua temporal, aunque su exigencia de que Ucrania entregue territorio es inaceptable para Kiev.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional, indicó que un niño murió y otras tres personas fueron rescatadas de entre los escombros de una vivienda particular en Vyshhorod, en la región más amplia de Kiev.

Rusia ha aprovechado las brechas en las defensas antiaéreas ucranianas al disparar misiles balísticos y nuevos drones a reacción, ambos difíciles de detener. Las alertas de ataques aéreos alteran la vida cotidiana, obligando a la gente a correr hacia los refugios y afectando la producción económica.

Los ataques mataron a tres personas en la capital e hirieron al menos a otras cuatro, y otra persona murió cerca de la ciudad, según las autoridades.

El presidente, Volodymyr Zelenskyy, afirmó en redes sociales que los principales objetivos rusos fueron la infraestructura energética en Kiev y la región circundante, y describió lo ocurrido como “un ataque difícil”, mientras Moscú pone al límite las defensas antiaéreas de Ucrania.

Zelenskyy dio las gracias a los países extranjeros que apoyan a Ucrania por las recientes entregas de ayuda para la defensa antiaérea. “Y cuanto más nos acercamos al invierno, más necesitamos esta protección”, afirmó. “Debemos hacer todo para garantizar que la apuesta de Rusia por el terror con misiles balísticos y drones no dé resultado”.

Rusia disparó 2.850 drones a reacción contra Ucrania en agosto, pero para el martes ya había lanzado 3.177 este mes, señaló el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat.

Ihnat explicó a la televisión ucraniana a última hora del martes que los ataques llegan en oleadas, dirigidas en su mayoría a Kiev y sus alrededores. Ucrania necesita más misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, para contrarrestar los misiles balísticos, y también para otras defensas antiaéreas terrestres, añadió.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que su ataque nocturno alcanzó una central hidroeléctrica y una central térmica, una subestación eléctrica, una instalación de almacenamiento de energía y un centro de datos.

Funcionarios ucranianos no confirmaron esos impactos. Las autoridades reportaron ataques en zonas civiles de al menos cuatro distritos de Kiev.

___

Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP