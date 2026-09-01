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Rumfield y Amador pegan jonrones, y Rockies frenan racha de 10 derrotas en casa ante Orioles

DENVER (AP) — TJ Rumfield rompió el empate en la séptima entrada con un jonrón de dos carreras y los Rockies de Colorado se impusieron el martes 4-2 sobre los Orioles de Baltimore para poner fin a una racha récord de la franquicia, de 10 derrotas consecutivas en casa.

El dominicano Adael Amador, de los Rockies de Colorado, festeja al volver a la cueva tras batear un jonrón ante los Orioles de Baltimore, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
El dominicano Adael Amador, de los Rockies de Colorado, festeja al volver a la cueva tras batear un jonrón ante los Orioles de Baltimore, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

El dominicano Adael Amador también conectó un jonrón por los Rockies, que ganaron en el Coors Field por primera vez desde una victoria por 8-1 sobre Kansas City el 2 de agosto y además cortaron una mala racha general de cinco juegos.

Jackson Holliday disparó un jonrón para empatar el juego en la séptima entrada ante Jaden Hill (1-3), quien terminó cosechando la victoria. Holliday terminó con tres hits, pero Baltimore (69-70) quedó a 1 1/2 juegos de Cleveland en la lucha por el último boleto de comodín de la Liga Americana.

Mickey Moniak se embasó por un error de fildeo de Holliday en la segunda base antes de que Rumfield conectara un batazo enorme hacia el bullpen de Colorado ante el dominicano Luis de León (0-1) para darles a los Rockies ventaja de 4-2.

De León, de 23 años, estaba haciendo su debut en las Grandes Ligas.

Jordan Romano ponchó a dos en una novena entrada perfecta de 1-2-3 para lograr su 14º salvamento.

Amador, ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Albuquerque más temprano, abrió la pizarra con un jonrón solitario con dos outs en la segunda entrada. Zac Veen pegó un triple que rebotó en la parte alta de la barda del jardín central y anotó cuando Jake McCarthy siguió con un sencillo para poner el juego 2-0.

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