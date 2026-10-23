Rumania reporta rescate en marcha por incendio de buque en mar Negro; hay 1 muerto y 3 desaparecidos

El incidente ocurrió a unos 24 kilómetros (13 millas náuticas) al este de la ciudad portuaria de Constanta, según la Autoridad Naval Rumana, y se reportó alrededor de las 10:00 de la mañana, hora local. La tripulación del barco estaba compuesta por 10 ciudadanos ucranianos y 3 azerbaiyanos.

El Ministerio del Interior indicó que la policía de fronteras fue informada por el Centro de Coordinación Marítima sobre un incendio a bordo de una embarcación comercial, que “sufrió daños importantes y volcó, con un riesgo inminente de hundirse”.

“De las 13 personas a bordo, 10 fueron rescatadas por otra embarcación comercial en la zona, nueve con vida y una fallecida”, señaló el Ministerio. “Otras tres siguen desaparecidas”.

Las autoridades no revelaron la causa del incendio del buque, pero múltiples plataformas de medios locales afirmaron que había sido impactado por un dron.

La autoridad naval identificó el barco como un buque de carga con bandera de Comoras llamado Khoryv, que, según el sitio web de datos de navegación MarineTraffic, zarpó de Turquía el 21 de octubre y se dirigía al puerto rumano de Sulina.

“Los equipos de rescate continúan las operaciones de búsqueda para localizar y rescatar a los otros tres miembros de la tripulación”, detalló la autoridad naval, que añadió que no fue posible desplegar un helicóptero debido a condiciones meteorológicas desfavorables y a la baja visibilidad.

El incidente se produce tras una oleada de ataques con drones contra al menos siete buques de carga frente a las costas del mar Negro de los miembros de la OTAN Rumania y Bulgaria en octubre, lo que ha avivado los temores de que la guerra de Rusia en Ucrania se esté extendiendo.

Los ataques recientes en las zonas económicas exclusivas de ambos países amenazan una ruta marítima global y han dejado dos muertos, con al menos 25 personas aún desaparecidas.

Pilotos rumanos derribaron dos drones el sábado cuando realizaban tareas de patrullaje aéreo en aguas territoriales de Rumania sobre el mar Negro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP