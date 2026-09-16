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Ruiz pega doble de 3 carreras en la 11ma y Marlins vencen 4-2 a los Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Esteury Ruiz conectó un doble de tres carreras en la 11ma entrada para impulsar la victoria el martes 4-2 de los Marlins de Miami que le asestaron un duro golpe a las esperanzas de postemporada de los Diamondbacks de Arizona.

Griffin Conine celebra con su compañero de los Marlins de Miami Javier Sanoja su jonrón en la cuarta entrada ante los Diamondbacks de Arizona el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin)
Griffin Conine celebra con su compañero de los Marlins de Miami Javier Sanoja su jonrón en la cuarta entrada ante los Diamondbacks de Arizona el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los D-backs podrían haber recortado un juego en la carrera por el comodín de la Liga Nacional después de que los Padres de San Diego perdieran ante los Rockies de Colorado, pero en su lugar se mantuvieron a dos juegos y medio del último puesto de playoffs, con 10 encuentros por disputar.

Con dos outs en la 11ma, Ruiz le pegó con fuerza a un sinker del relevista Taylor Clarke (2-4) y lo envió profundo al hueco entre el jardín izquierdo y el central, que llevaron a anotaciones del dominicano Otto Lopez, Jared Serna y Kyle Stowers. Fue apenas el quinto hit de la noche para los Marlins.

Los D-backs estuvieron cerca de ganar el juego en la 10ma entrada, pero el dominicano Geraldo Perdomo fue puesto out en el plato por Serna tras un rodado a la segunda base de Ryan Waldschmidt.

Arizona dejó a 15 corredores en base.

Josh Ekness (2-3), de Miami, lanzó dos entradas para acreditarse la victoria. El dominicano Ketel Marte conectó un doble impulsor con dos outs en la 11ma para recortar la desventaja de Arizona a 4-2, pero el venezolano Gabriel Moreno rodó para out y se terminó el juego.

El derecho de los D-backs Michael Soroka permitió una carrera en cinco entradas, ponchó a seis, incluidos cinco consecutivos durante la segunda y la tercera entradas.

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