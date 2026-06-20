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Rory McIlroy se hunde en el US Open: 5 bogeys al final tras 3 birdies seguidos

SOUTHAMPTON, Nueva York, EE.UU. (AP) — Cuando Rory McIlroy embocó un putt de 66 pies durante una racha de tres birdies consecutivos el sábado, parecía listo para dar un gran salto en el Abierto de Estados Unidos.

Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, reacciona tras fallar un putt en el hoyo 16 durante la tercera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)
Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, reacciona tras fallar un putt en el hoyo 16 durante la tercera ronda del torneo de golf Abierto de EE. UU. en el Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip) AP

La magia se esfumó rápidamente. Y cuando terminó su miserable vuelta de los últimos nueve hoyos, McIlroy también.

El campeón del Masters cometió cinco bogeys y firmó 40 golpes en los últimos nueve, para cerrar con un 73, tres sobre par, que dañó gravemente —si no es que acabó por completo— sus posibilidades de ganar.

Fue un derrumbe impactante después de que sus birdies en los hoyos 5, 6 y 7 —la primera vez que lograba tres seguidos en un Abierto de Estados Unidos desde la primera ronda de su victoria en 2011— lo impulsaran a un 33 en los primeros nueve que, en un momento, lo metió entre los 10 primeros.

McIlroy se marchó rápidamente de Shinnecock Hills tras su ronda, rechazó solicitudes de entrevista y se abrió paso entre una multitud de aficionados hasta su auto.

Sentía que seguía en el torneo incluso después de hacer tres bogeys consecutivos en su segunda ronda el viernes, convencido de que podía avanzar si evitaba ese tipo de errores.

“Solo intentar limitar un poco los errores durante el fin de semana, y siento que estoy jugando lo suficientemente bien como para sacar algunos birdies aquí y allá”, comentó.

El sábado hubo demasiados errores y muy pocos birdies.

McIlroy abrió el torneo con un 69, pero en las dos rondas posteriores ha tenido grandes dificultades para descifrar los últimos nueve hoyos, y el desastre del sábado comenzó desde una posición perfecta.

Estaba en el fairway del 10, a solo 49 yardas del hoyo, cuando su segundo golpe botó en el green pero se fue rodando muy lejos de él. Fue el segundo día consecutivo que arruinó el hoyo 10 desde dentro de las 100 yardas en el fairway.

McIlroy sumó otro bogey en el 12. Había hecho bogey en los hoyos 10 a 12 el viernes, pero pudo enderezar esa ronda con birdies en los dos hoyos siguientes.

El sábado no. Hizo bogey en el 14 y el 15, y luego añadió uno final en el 18.

Eso lo dejó con tres sobre par en el torneo.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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