Ron Kittle se casa en una suite del estadio mientras los Medias Blancas aplastan 22-1 a Reales

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Ron Kittle, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, es reconocido junto al resto del equipo de 1983 previo al partido entre Medias Blancas y Reales de Kansas City, el sábado 27 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

Kittle contrajo matrimonio con su novia, Barbara, en la suite de Reinsdorf durante la tercera entrada de 10 carreras de Chicago. Luego, los Medias Blancas anotaron su mayor cantidad de carreras desde una victoria de 22-13 en Boston el 31 de mayo de 1970.

“Es tan supersticioso que quizá hoy se case con alguien en la parte baja de la tercera”, comentó Kittle, Novato del Año de la Liga Americana en 1983, el sábado sobre Reinsdorf.

Harold Baines y Greg Walker, compañeros de Kittle en el equipo de los Medias Blancas de 1983, y sus cónyuges también asistieron a la rápida ceremonia.

“Mi media naranja no quiere ninguna notoriedad ni reconocimiento. Quiere guardárselo para ella. Pero invité a Harold Baines y a su esposa y a Greg Walker y a su esposa, y lo hicimos y yo estaba bastante emocionado. Creo que Jerry está emocionado. Con los años nos hemos convertido en una familia”, explicó Kittle.

Los Medias Blancas de 1983, que ganaron el Oeste de la Liga Americana, fueron homenajeados antes del juego del sábado entre Chicago y Kansas City.

Kittle contó que también está ordenado y que la temporada pasada ofició una boda en los jardines durante el Bill Veeck Day.

“Ahora soy el único jugador que ha casado a alguien en el parque y que se ha casado en el parque. Y estoy bien”, añadió Kittle. Otros integrantes del equipo de 1983 que asistieron a la reunión previa al juego en Rate Field fueron el miembro del Salón de la Fama Tony La Russa, quien se desempeña como asesor especial de los Medias Blancas, Richard Dotson y Greg Luzinski. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP