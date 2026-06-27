americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ron Kittle se casa en una suite del estadio mientras los Medias Blancas aplastan 22-1 a Reales

CHICAGO (AP) — Mientras los Medias Blancas conectaban batazos rumbo a una victoria de 22-1 sobre los Reales la noche del viernes, el exjugador Ron Kittle se estaba casando en una suite del estadio, con el presidente de Chicago, Jerry Reinsdorf, oficiando la ceremonia.

Ron Kittle, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, es reconocido junto al resto del equipo de 1983 previo al partido entre Medias Blancas y Reales de Kansas City, el sábado 27 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks)
Ron Kittle, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, es reconocido junto al resto del equipo de 1983 previo al partido entre Medias Blancas y Reales de Kansas City, el sábado 27 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

Kittle contrajo matrimonio con su novia, Barbara, en la suite de Reinsdorf durante la tercera entrada de 10 carreras de Chicago. Luego, los Medias Blancas anotaron su mayor cantidad de carreras desde una victoria de 22-13 en Boston el 31 de mayo de 1970.

“Es tan supersticioso que quizá hoy se case con alguien en la parte baja de la tercera”, comentó Kittle, Novato del Año de la Liga Americana en 1983, el sábado sobre Reinsdorf.

Harold Baines y Greg Walker, compañeros de Kittle en el equipo de los Medias Blancas de 1983, y sus cónyuges también asistieron a la rápida ceremonia.

“Mi media naranja no quiere ninguna notoriedad ni reconocimiento. Quiere guardárselo para ella. Pero invité a Harold Baines y a su esposa y a Greg Walker y a su esposa, y lo hicimos y yo estaba bastante emocionado. Creo que Jerry está emocionado. Con los años nos hemos convertido en una familia”, explicó Kittle.

Los Medias Blancas de 1983, que ganaron el Oeste de la Liga Americana, fueron homenajeados antes del juego del sábado entre Chicago y Kansas City.

Kittle contó que también está ordenado y que la temporada pasada ofició una boda en los jardines durante el Bill Veeck Day.

“Ahora soy el único jugador que ha casado a alguien en el parque y que se ha casado en el parque. Y estoy bien”, añadió Kittle.

Otros integrantes del equipo de 1983 que asistieron a la reunión previa al juego en Rate Field fueron el miembro del Salón de la Fama Tony La Russa, quien se desempeña como asesor especial de los Medias Blancas, Richard Dotson y Greg Luzinski.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Edificios antiguos y construcción deficiente hicieron a Venezuela vulnerable a terremotos

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter