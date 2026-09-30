Roman Anthony fuera de la alineación de Medias Rojas en el Juego 2 ante Yankees por dolor en la mano

Compartir en:









Anthony, quien bateó primero como bateador designado en su debut de postemporada el martes, se ponchó en sus dos turnos al bate contra Cam Schlittler antes de ser reemplazado por un emergente, con su equipo abajo por dos carreras en la sexta entrada de una derrota por 9-0.

El mánager de Boston, Chad Tracy, comentó que Anthony sintió molestias en la mano derecha después de un par de swings frenados. Anthony, de 22 años, se perdió 101 juegos del 5 de mayo al 29 de agosto por una lesión en esa misma mano.

“Obviamente viene saliendo de eso. De vez en cuando sientes un pinchazo, notas algo — está bien, se va”, expresó Tracy. “Hoy pasaron algunas cosas que fueron más serias y resultaron incómodas”.

Jahmai Jones estaba previsto para batear primero como bateador designado, con los Medias Rojas a una derrota de la eliminación, seguido en el orden al bate por el receptor Adley Rutschman, el primera base venezolano Willson Contreras, el jardinero derecho Wilyer Abreu, también de Venezuela, el jardinero central Ceddanne Rafaela, el tercera base Caleb Durbin, el segunda base Nick Sogard, el campocorto Trevor Story y el jardinero izquierdo Nate Eaton.

Sonny Gray estaba programado para abrir en el montículo por Boston contra uno de sus antiguos equipos.

Anthony, uno de los principales prospectos del béisbol cuando debutó el año pasado, bateó para .245 con cinco jonrones, 15 carreras impulsadas y un OPS de .735 en 55 juegos esta temporada.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

Compartir en:







