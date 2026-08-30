Roma ficha a dos capitanes: De Roon llega de Atalanta y Balerdi de Marsella

El técnico de la Roma Gian Piero Gasperini durante el partido de pretemporada contra Borussia Dortmund, el sábado 15 de agosto de 2026, en Dortmund. (AP Foto/Martin Meissner) AP

De Roon, de 35 años, se convirtió en capitán del Atalanta tras una década en el club de Bérgamo, en dos etapas. Se reencontrará con el técnico romanista Gian Piero Gasperini, quien lo dirigió anteriormente enAtalanta.

Gasperini comentó que el acuerdo se cerró en dos días después de que De Roon —quien también ha sido habitual con la selección de Países Bajos— perdiera protagonismo con el actual entrenador de Atalanta Maurizio Sarri.

“Me puse en contacto con (el propietario del Atalanta) Luca Percassi y decidieron darle (a De Roon) la libertad de hacer lo que quisiera después de haberle dado tanto al Atalanta a lo largo de los años. Realmente quería venir a la Roma”, indicó Gasperini.

Según reportes, el traspaso de De Roon fue por 1 millón de euros (1 millón de dólares).

La llegada de Balerdi fue mediante un préstamo con opción de compra.

El defensor argentino, de 27 años, ha disputado más de 200 partidos en Europa con el Borussia Dortmund y el Marsella, donde se convirtió en capitán. Balerdi se perdió el Mundial de este año por lesión, después de haber sido incluido en la lista inicial de 26 jugadores de Argentina.

“Hemos incorporado a dos capitanes. (Balerdi) está en su mejor momento”, dijo Gasperini.

Mientras tanto, el volante marroquí Neil El Aynaoui se desvinculó de la Roma para irse al Leipzig de la Bundesliga.

El volante Bryan Cristante, quien también jugó bajo las órdenes de Gasperini en Atalanta, es el capitán de la Roma.

La Roma goleó 4-0 a la Fiorentina en su debut en la Serie A y visita a Lecce el lunes. Los Giallorossi disputarán la Liga de Campeones por primera vez desde 2018-19.

En junio, la Roma fichó al delantero argentino Santiago Castro, procedente de Bologna, por 35 millones de euros (40 millones de dólares).

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FUENTE: AP