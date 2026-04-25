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Rojos ponen a Eugenio Suárez en la lista de lesionados de 10 días por distensión oblicua

CINCINNATI (AP) — Los Rojos de Cincinnati colocaron al bateador designado venezolano Eugenio Suárez en la lista de lesionados de 10 días el sábado, con efecto retroactivo al 23 de abril, por una distensión leve del oblicuo izquierdo.

“Estaba tomando práctica de bateo (el viernes) y sintió el costado. Hizo su último swing y como que lo sintió. No pensó que fuera nada. Fuimos y le hicimos una resonancia magnética y tiene una lesión leve del oblicuo. La esperanza es que, después de posiblemente cinco o seis días, si sus síntomas desaparecen, le hagamos imágenes otra vez”, señaló el mánager de los Rojos, Terry Francona.

Suárez fue retirado de la alineación para el primer juego de la serie del viernes por la noche ante los Tigres de Detroit. Nathaniel Lowe reemplazó a Suárez como bateador designado y conectó dos jonrones en el partido, incluido un jonrón de dos carreras para dejar en el terreno al rival en la victoria de los Rojos por 9-8.

Suárez, quien firmó en febrero un contrato de agente libre por un año y 15 millones de dólares con los Rojos, batea para .231 con tres jonrones, tres dobles y 11 carreras impulsadas en 25 juegos. Suárez pasó ocho temporadas en Cincinnati antes de ser traspasado a Seattle en 2022.

Se esperaba que aportara potencia en el corazón del orden al bate de los Reds junto con el novato Sal Stewart y el campocorto dominicano Elly De La Cruz.

Se espera que Lowe cubra el rol de bateador designado, pero los Rojos tienen otras opciones, incluido el jardinero JJ Bleday, quien fue llamado desde Triple-A Louisville el sábado.

“Sinceramente no sé si va a ser un solo jugador. Probablemente habrá algo de combinar y alternar, como en un juego diurno después de uno nocturno. Ya veremos”, señaló Francona.

En movimientos relacionados el sábado, los Reds enviaron al derecho Kyle Nicolas a las menores y llamaron al derecho Jose Franco desde Triple-A.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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