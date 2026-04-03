americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rojos ganan su 1er juego de visita, 5-3 a Rangers, con 3 jonrones, el último en el 9no

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Tyler Stephenson conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la novena entrada y los Rojos de Cincinnati salieron airosos de su primer juego como visitantes en la temporada, al imponerse el viernes 5-3 sobre los Rangers de Texas.

Tyler Stephenson, de los Rojos de Cincinnati, festeja en la cueva luego de conseguir un jonrón de dos carreras en el duelo ante los Rangers de Texas, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Julio Cortez)
Tyler Stephenson, de los Rojos de Cincinnati, festeja en la cueva luego de conseguir un jonrón de dos carreras en el duelo ante los Rangers de Texas, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) AP

Spencer Steer y el dominicano Elly De La Cruz también conectaron jonrones por los Rojos, que le arruinaron a Texas su primer duelo en casa.

Steer abrió la novena entrada con un doble ante el relevista Chris Martin (1-1) antes de que Stephenson enviara un lanzamiento con cuenta completa a la zona del bullpen de los Rangers entre el jardín derecho y el central para su primer jonrón.

Tony Santillian (1-0), el cuarto de cinco lanzadores de los Rojos, laboró una octava entrada perfecta. Emilio Pagán resolvió la novena en orden para su segundo salvamento.

Los Rangers disputaron su primer juego en casa con su nuevo mánager, Skip Schumaker, después de ganar dos de tres en series en Filadelfia y Baltimore. La última vez que jugaron seis encuentros antes de su juego inaugural en casa fue en 2008.

El jonrón de dos carreras de Steer en la segunda y el cuadrangular de De La Cruz para abrir la sexta llegaron ante MacKenzie Gore, el zurdo estelar que llegó a Texas desde Washington en enero en un canje por cinco prospectos. Fue el tercer jonrón de De La Cruz esta temporada, todos en solitario.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

TRUMP LANZA ULTIMÁTUM A IRÁN: 48 HORAS O EL INFIERNO

TRUMP LANZA ULTIMÁTUM A IRÁN: "48 HORAS O EL INFIERNO"

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter