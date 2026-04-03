Rojos ganan su 1er juego de visita, 5-3 a Rangers, con 3 jonrones, el último en el 9no

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Tyler Stephenson, de los Rojos de Cincinnati, festeja en la cueva luego de conseguir un jonrón de dos carreras en el duelo ante los Rangers de Texas, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) AP

Spencer Steer y el dominicano Elly De La Cruz también conectaron jonrones por los Rojos, que le arruinaron a Texas su primer duelo en casa.

Steer abrió la novena entrada con un doble ante el relevista Chris Martin (1-1) antes de que Stephenson enviara un lanzamiento con cuenta completa a la zona del bullpen de los Rangers entre el jardín derecho y el central para su primer jonrón.

Tony Santillian (1-0), el cuarto de cinco lanzadores de los Rojos, laboró una octava entrada perfecta. Emilio Pagán resolvió la novena en orden para su segundo salvamento.

Los Rangers disputaron su primer juego en casa con su nuevo mánager, Skip Schumaker, después de ganar dos de tres en series en Filadelfia y Baltimore. La última vez que jugaron seis encuentros antes de su juego inaugural en casa fue en 2008.

El jonrón de dos carreras de Steer en la segunda y el cuadrangular de De La Cruz para abrir la sexta llegaron ante MacKenzie Gore, el zurdo estelar que llegó a Texas desde Washington en enero en un canje por cinco prospectos. Fue el tercer jonrón de De La Cruz esta temporada, todos en solitario.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP