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Roger Federer vuelve a Wimbledon en aniversario de la memorable final de 2008 ante Nadal

LONDRES (AP) — Roger Federer regresó a Wimbledon el lunes, en el 18º aniversario de su memorable derrota en cinco sets ante su rival Rafael Nadal en la final de 2008.

El extenista suizo Roger Federer asiste a los partidos de Wimbledon en el Palco Real el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
El extenista suizo Roger Federer asiste a los partidos de Wimbledon en el Palco Real el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

El ganador de ocho títulos en individuales masculinos en el Grand Slam sobre hierba —que vistió un traje marrón cruzado— fue invitado al Palco Real para los partidos de la cuarta ronda.

Federer se sentó en la primera fila para el partido de la Pista Central en el que la emergente filipina Alexandra Eala enfrenta a la finalista de 2024 Jasmine Paolini. A continuación, antes de que Grigor Dimitrov se vea contra el también invitado por comodín Arthur Fery, quien creció justo más allá de las puertas del All England Club, y del campeón del Abierto de Francia Alexander Zverev contra Jiri Lehecka.

Nadal venció a Federer 9-7 en el quinto set de la final de 2008, considerada uno de los partidos más memorables de la historia. Nadal se convirtió en el primer hombre desde 1927 en remontar para ganar una final de Wimbledon tras perder los dos primeros sets. Además, la derrota impidió que Federer se convirtiera en el primer hombre desde la década de 1880 en ganar un sexto campeonato consecutivo en Wimbledon.

La final de 2008 se disputó el 6 de julio, que también fue la fecha en que Federer ganó su primer título de Wimbledon en 2003 al derrotar a Mark Philippoussis.

Federer, que ganó el último de sus títulos de Wimbledon en 2017, se retiró en 2022.

El próximo mes, será incorporado al Salón Internacional de la Fama del Tenis.

La también leyenda del tenis Billie Jean King y el piloto adolescente de Mercedes Kimi Antonelli, que lidera la clasificación de la Fórmula 1, estuvieron presentes en el Palco Real el lunes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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