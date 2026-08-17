Rodri listo para llegar al Barcelona mientras se cierra el fichaje del capitán de España

El volante español Rodri Hernández alza el trofeo como mejor jugador del Mundial tras la victoria 1-0 ante Argentina en la final, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Se esperaba que Rodri se sometiera a un reconocimiento médico mientras el Barcelona y City intercambiaban documentación para finalizar el acuerdo.

Barcelona acordó una operación valorada en 76,5 millones de euros (88,5 millones de dólares), confirmó a The Associated Press el domingo una persona con conocimiento de la transacción. La fuente habló bajo condición de anonimato porque los detalles del traspaso no se han hecho públicos.

El mediocampista de 30 años, que ayudó a España a conquistar su segundo título del Mundial el mes pasado, se unirá a sus compañeros de selección Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Pedri en el club catalán.

Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Le quedaba un año de contrato con el City.

Según se informó, el Real Madrid también estuvo interesado en fichar a Rodri en algún momento, y él había elogiado abiertamente en el pasado al rival del Barcelona.

El equipo de Hansi Flick, que busca encadenar un triplete en la liga española, ya ha reforzado su plantilla con el delantero inglés Anthony Gordon, quien ayudará a compensar las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, autor del gol de la victoria en la prórroga en la final del Mundial contra Argentina.

Rodri se incorporó al City procedente del Atlético de Madrid en 2019. Marcó el gol decisivo en la victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en 2023, y ganó el Balón de Oro como mejor jugador del mundo al año siguiente tras formar parte del equipo de España que conquistó la Eurocopa.

Su salida debilita aún más el mediocampo del City, después de que Bernardo Silva se marchara al Real Madrid a principios de esta pretemporada.

Rodri no jugó el domingo en la derrota 3-0 del City ante el Arsenal en la Community Shield. Se está recuperando de una cirugía menor de espalda a la que se sometió después del Mundial.

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Los redactores deportivos de AP Steve Douglas y Joseph Wilson contribuyeron a este despacho.

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FUENTE: AP