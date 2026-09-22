americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rodón tolera tres hits en 8 innings y Yankees vencen 2-0 a Rays en 1er juego de doble cartelera

NUEVA YORK (AP) — Carlos Rodón permitió tres hits en ocho sólidas entradas y los Yankees de Nueva York evitaron que los Rays de Tampa Bay aseguraran el título de la División Este de la Liga Americana con una victoria por 2-0 en el primer juego de una doble cartelera diurna-nocturna el martes.

El abridor Carlos Rodón de los Yankees de Nueva York reacciona tras sacar el último out en el séptimo inning ante los Rays de Tampa Bay, el martes 22 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)
El abridor Carlos Rodón de los Yankees de Nueva York reacciona tras sacar el último out en el séptimo inning ante los Rays de Tampa Bay, el martes 22 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Los Yankees (90-66) se colocaron seis juegos por delante de los Medias Rojas por el primer puesto de comodín de la Liga Americana. Tampa Bay (95-61) tiene un número mágico de dos para asegurar el Este de la Liga Americana por quinta vez en la historia de la franquicia y la primera desde 2021.

Cody Bellinger conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante el abridor de Tampa Bay Nick Martínez (15-5) y además inició una jugada clave de doble matanza para terminar la sexta al poner out a Víctor Mesa Jr. en primera.

Rodón (7-3) ponchó a ocho y no dio bases por bolas, y completó ocho entradas por primera vez desde el 11 de julio de 2025, contra los Cachorros. El zurdo, que se acreditó su victoria número 100, se convirtió en el 18vo lanzador activo en alcanzar 1.500 ponches en su carrera cuando abanicó a Jonny DeLuca con un slider para el segundo out de la octava.

Rodón también ponchó al dominicano Junior Caminero, candidato al galardón de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, con un slider que se hundió en la tierra en la séptima, con un corredor en base, después de alcanzar 98 mph en los dos lanzamientos anteriores.

Rodón lanzó strikes al primer pitcheo a 15 de 25 bateadores y mejoró a 3-1 en siete aperturas desde que regresó el mes pasado tras una inflamación en el codo izquierdo.

Tras un doble de Ben Rice ante Martinez en la cuarta, Bellinger elevó el siguiente lanzamiento a las gradas del jardín derecho para poner el 2-0.

Después de que un sencillo de Mesa abrió la sexta, Richie Palacios elevó un batazo a Bellinger. Bellinger hizo la atrapada y realizó un potente tiro de un bote al primera base dominicano Luis García Jr. para completar con facilidad la doble matanza y conseguir su octava asistencia desde los jardines esta temporada.

Martínez permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas. El derecho ponchó a siete y perdió por primera vez desde el 9 de julio.

David Bednar retiró al cubano Yandy Díaz para lograr su salvamento número 35 en 39 oportunidades y completar la 15ta blanqueada de Nueva York en 2 horas y 2 minutos, el juego más rápido de los Yankees esta temporada.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: Cuba es un Estado absolutamente fallido
ULTIMA HORA

DELEGACIÓN CUBANA ABANDONA LA ONU TRAS DURO MENSAJE DE TRUMP: "Cuba es un Estado absolutamente fallido"

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano va a caer

Bruno Rodríguez y Díaz-Canel responden a Trump tras decir en la ONU que el gobierno cubano "va a caer"

El presidente Donald Trump baja del Marine One al llegar a la Elipse, justo afuera de la Casa Blanca, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana)

La Casa Blanca lanza "Trump TV", un canal 24/7 con discursos y mensajes de Donald Trump

El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter