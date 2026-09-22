Rodón tolera tres hits en 8 innings y Yankees vencen 2-0 a Rays en 1er juego de doble cartelera

El abridor Carlos Rodón de los Yankees de Nueva York reacciona tras sacar el último out en el séptimo inning ante los Rays de Tampa Bay, el martes 22 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Los Yankees (90-66) se colocaron seis juegos por delante de los Medias Rojas por el primer puesto de comodín de la Liga Americana. Tampa Bay (95-61) tiene un número mágico de dos para asegurar el Este de la Liga Americana por quinta vez en la historia de la franquicia y la primera desde 2021.

Cody Bellinger conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante el abridor de Tampa Bay Nick Martínez (15-5) y además inició una jugada clave de doble matanza para terminar la sexta al poner out a Víctor Mesa Jr. en primera.

Rodón (7-3) ponchó a ocho y no dio bases por bolas, y completó ocho entradas por primera vez desde el 11 de julio de 2025, contra los Cachorros. El zurdo, que se acreditó su victoria número 100, se convirtió en el 18vo lanzador activo en alcanzar 1.500 ponches en su carrera cuando abanicó a Jonny DeLuca con un slider para el segundo out de la octava.

Rodón también ponchó al dominicano Junior Caminero, candidato al galardón de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, con un slider que se hundió en la tierra en la séptima, con un corredor en base, después de alcanzar 98 mph en los dos lanzamientos anteriores.

Rodón lanzó strikes al primer pitcheo a 15 de 25 bateadores y mejoró a 3-1 en siete aperturas desde que regresó el mes pasado tras una inflamación en el codo izquierdo.

Tras un doble de Ben Rice ante Martinez en la cuarta, Bellinger elevó el siguiente lanzamiento a las gradas del jardín derecho para poner el 2-0.

Después de que un sencillo de Mesa abrió la sexta, Richie Palacios elevó un batazo a Bellinger. Bellinger hizo la atrapada y realizó un potente tiro de un bote al primera base dominicano Luis García Jr. para completar con facilidad la doble matanza y conseguir su octava asistencia desde los jardines esta temporada.

Martínez permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas. El derecho ponchó a siete y perdió por primera vez desde el 9 de julio.

David Bednar retiró al cubano Yandy Díaz para lograr su salvamento número 35 en 39 oportunidades y completar la 15ta blanqueada de Nueva York en 2 horas y 2 minutos, el juego más rápido de los Yankees esta temporada.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP