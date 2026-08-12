Roden conecta doble de ventaja y los Mellizos remontan para vencer 7-5 a Orioles

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El bateador designado de los Mellizos de Minnesota, Josh Bell (56), conecta un sencillo productor de una carrera durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Minnesota (60-62) está a un juego de los Texas Rangers por el último puesto de comodín de la Liga Americana y ha ganado seis series consecutivas en Target Field.

Con desventaja de 4-1 al entrar a la tercera entrada, Kody Clemens conectó un sencillo impulsor de una carrera antes de que Luke Keaschall sumara un elevado de sacrificio y Victor Caratini empatara el juego 4-4 con un sencillo. Roden respondió con un doble que remolcó a Brooks Lee y le dio a Minnesota la ventaja definitiva.

Trevor Larnach impulsó una carrera con un rodado de out, y Royce Lewis produjo la última carrera de los Mellizos con un doble. Josh Bell aportó la primera carrera de Minnesota en la primera entrada con un sencillo.

Zebby Matthews (6-8) lanzó cinco entradas y permitió cuatro carreras con seis hits, además de ponchar a cuatro. Yoendrys Gómez consiguió su 17º salvamento tras permitir una carrera en la novena.

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FUENTE: AP