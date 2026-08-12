americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rockies superan descontrol y, con jonrones, se imponen 6-4 a Diamondbacks

PHOENIX (AP) — Brett Sullivan conectó un jonrón de tres carreras en la segunda entrada y los Rockies de Colorado, pese a otorgar 10 bases por bolas, resistieron para imponerse el miércoles 6-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Zac Veen, de los Rockies de Colorado, sonríe en el dugout tras pegar un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
Zac Veen, de los Rockies de Colorado, sonríe en el dugout tras pegar un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Sullivan conectó un batazo por la línea del jardín derecho para coronar una entrada de cuatro carreras contra el abridor de Arizona, Merrill Kelly.

Zac Veen, en su primer juego de la temporada, añadió un cuadrangular de dos carreras en el cuarto acto para los Rockies. Veen, seleccionado en la primera ronda de 2020, fue ascendido a principios de la semana.

Los Rockies ganaron juegos consecutivos como visitantes por primera vez desde el 1 y 2 de junio ante los Angelinos de Los Ángeles. Esa también fue la anterior serie ganada por Colorado como visitante.

Ryan Feltner (5-6) lanzó cinco entradas para llevarse la victoria. Permitió siete hits y dos carreras, dio tres bases por bolas y ponchó a dos.

Jordan Romano lanzó la novena para conseguir su 12º salvamento.

Kelly (8-10) permitió seis hits y seis carreras limpias en cinco entradas.

Corbin Carroll conectó el jonrón número 100 de su carrera y su 18º de la temporada, un batazo hacia la banda contraria, entre el jardín izquierdo y el central, ante el zurdo Brennan Bernardino en la octava. Antes, el pelotero elegido al Juego de Estrellas pegó su 14º triple de la temporada, el doble que cualquier otro jugador.

Sus 57 triples de por vida lideran a todos los jugadores activos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio anticipa un CAMBIO VERDADERO en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

Marco Rubio anticipa un "CAMBIO VERDADERO" en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt en la sala de prensa de la sede presidencial en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretaria de prensa de Trump, la más joven en tener ese cargo, dejará el cargo a fin de mes

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter