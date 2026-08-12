Rockies superan descontrol y, con jonrones, se imponen 6-4 a Diamondbacks

Zac Veen, de los Rockies de Colorado, sonríe en el dugout tras pegar un jonrón ante los Diamondbacks de Arizona, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Sullivan conectó un batazo por la línea del jardín derecho para coronar una entrada de cuatro carreras contra el abridor de Arizona, Merrill Kelly.

Zac Veen, en su primer juego de la temporada, añadió un cuadrangular de dos carreras en el cuarto acto para los Rockies. Veen, seleccionado en la primera ronda de 2020, fue ascendido a principios de la semana.

Los Rockies ganaron juegos consecutivos como visitantes por primera vez desde el 1 y 2 de junio ante los Angelinos de Los Ángeles. Esa también fue la anterior serie ganada por Colorado como visitante.

Ryan Feltner (5-6) lanzó cinco entradas para llevarse la victoria. Permitió siete hits y dos carreras, dio tres bases por bolas y ponchó a dos.

Corbin Carroll conectó el jonrón número 100 de su carrera y su 18º de la temporada, un batazo hacia la banda contraria, entre el jardín izquierdo y el central, ante el zurdo Brennan Bernardino en la octava. Antes, el pelotero elegido al Juego de Estrellas pegó su 14º triple de la temporada, el doble que cualquier otro jugador.

Sus 57 triples de por vida lideran a todos los jugadores activos.

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FUENTE: AP