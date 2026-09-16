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Rockies cortan racha de ocho derrotas al vencer 9-3 a Padres

DENVER (AP) — Cole Carrigg conectó dos jonrones en una noche de 4 de 5, Troy Johnston sumó tres hits y dos carreras impulsadas, y los Rockies de Colorado derrotaron el martes 9-3 a los Padres de San Diego para poner fin a una racha de ocho derrotas consecutivas.

Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, se vuelve hacia el dugout y grita tras conectar un jonrón de tres carreras ante el relevista de los Padres de San Diego, el dominicano Randy Vásquez, en la sexta entrada de un partido de béisbol el martes 15 de septiembre de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, se vuelve hacia el dugout y grita tras conectar un jonrón de tres carreras ante el relevista de los Padres de San Diego, el dominicano Randy Vásquez, en la sexta entrada de un partido de béisbol el martes 15 de septiembre de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Fue el primer juego de múltiples jonrones en la carrera de Carrigg, el novato de 24 años que se quedó a un triple de completar el ciclo y cuyo cuadrangular de tres carreras coronó una sexta entrada de cinco carreras que le dio a Colorado una ventaja de cuatro.

La derrota cortó una racha de ocho victorias seguidas de los Padres, que llegaron con dos juegos y medio de ventaja sobre los Diamondbacks de Arizona por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

TJ Rumfield tuvo dos hits por Colorado para extender a 20 juegos su racha embasándose.

Los Rockies llegaban con marca de apenas 5-21 en sus últimos 26 juegos y habían perdido 11 de sus 12 partidos anteriores contra los Padres. Colorado, con 56-95, necesita ganar al menos siete de sus últimos 11 juegos para evitar convertirse en el primer equipo con cuatro temporadas consecutivas de 100 derrotas desde los Mets de 1962-65.

Los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Luis Campusano, además de Austin Hays conectaron cada uno un jonrón solitario por San Diego. El jonrón de Tatis fue su décimo octavo desde la pausa del Juego de Estrellas.

El también dominicano Wandy Peralta (3-3) cargó con la derrota por los Padres tras permitir cuatro carreras limpias en menos de una entrada.

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