Rockets superan a Pelicans 107-105 y suben al 3er puesto del Oeste

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Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, realiza una clavada en el duelo ante los Pelicans de Nueva Orleáns, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

Durant anotó 32 puntos, dos noches después de igualar su mínima cifra de la temporada con 11 en una abultada derrota en Denver. Ante los Pelicans, acertó 13 de 24 tiros de campo y sumó seis rebotes y cinco asistencias.

Amen Thompson aportó 23 puntos a la causa de Houston en el inicio de una estadía de cinco partidos en casa. Reed Sheppard anotó 18 puntos, y Jabari Smith Jr. totalizó 16.

Dejounte Murray lideró a Nueva Orleáns con 35 puntos, pero pisó fuera de la cancha cuando los Pelicans estaban arriba por un punto a 13 segundos del final. Después de que Durant puso al frente a los Rockets, Zion Williamson lanzó el balón fuera de la cancha, y Durant encestó dos tiros libres para sentenciar el partido.

Murray acertó 14 de 18 tiros de campo, incluyendo 4 de 5 triples.

Williamson terminó con 21 puntos. Los Pelicans habían ganado dos duelos seguidos y tres de cuatro.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP