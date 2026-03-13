americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rockets superan a Pelicans 107-105 y suben al 3er puesto del Oeste

HOUSTON (AP) — Kevin Durant encestó un tiro de casi seis metros para que los Rockets tomaran la delantera con 7,6 segundos por jugar, y Houston resistió apenas ante los Pelicans de Nueva Orleáns para imponerse el viernes 107-105, con lo cual trepó al primer sitio en la apretada Conferencia Oeste.

Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, realiza una clavada en el duelo ante los Pelicans de Nueva Orleáns, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)
Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, realiza una clavada en el duelo ante los Pelicans de Nueva Orleáns, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

Durant anotó 32 puntos, dos noches después de igualar su mínima cifra de la temporada con 11 en una abultada derrota en Denver. Ante los Pelicans, acertó 13 de 24 tiros de campo y sumó seis rebotes y cinco asistencias.

Amen Thompson aportó 23 puntos a la causa de Houston en el inicio de una estadía de cinco partidos en casa. Reed Sheppard anotó 18 puntos, y Jabari Smith Jr. totalizó 16.

Dejounte Murray lideró a Nueva Orleáns con 35 puntos, pero pisó fuera de la cancha cuando los Pelicans estaban arriba por un punto a 13 segundos del final. Después de que Durant puso al frente a los Rockets, Zion Williamson lanzó el balón fuera de la cancha, y Durant encestó dos tiros libres para sentenciar el partido.

Murray acertó 14 de 18 tiros de campo, incluyendo 4 de 5 triples.

Williamson terminó con 21 puntos. Los Pelicans habían ganado dos duelos seguidos y tres de cuatro.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se muestra un avión de combate F-16 del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica repostando de un KC-135 Stratotanker sobre el oeste de Alaska el jueves 19 de febrero de 2026. (Departamento de Defensa de Estados Unidos vía AP)

Ejército de EEUU confirma muerte de los 6 tripulantes de un avión cisterna que se estrelló en Irak

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter