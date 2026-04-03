Rockets logran 5ª victoria seguida, 140-106 sobre Jazz, con 25 puntos de Kevin Durant

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Kevin Durant, de los Rockets de Houston, controla el balón frente a Kyle Filipowski, del Jazz de Utah, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Karen Warren) AP

Durant encestó 8 de 12 tiros de campo y sumó cinco asistencias. Fue la 45ª vez esta temporada que ha anotado 20 puntos o más acertando al menos el 50% de sus tiros.

Esa cifra es la segunda entre los jugadores de la NBA, detrás de la obtenida por la estrella de Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, quien lo ha logrado 47 veces.

Amen Thompson aportó 21 puntos y Alperen Sengun anotó 19 por los Rockets (48-29), que aseguraron un puesto en los playoffs el jueves. Están a un partido de Denver en la lucha por el cuarto lugar en la Conferencia Oeste.

Cody Williams encabezó al Jazz con 27 puntos y 11 rebotes, pero el equipo apenas encestó 5 de 27 disparos desde detrás de la línea de 3 puntos.

Utah (21-57) ha perdido ocho partidos consecutivos y 12 de los últimos 13.

Houston anotó los primeros cinco puntos y nunca estuvo abajo.

FUENTE: AP