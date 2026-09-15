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Rocchio pega doble de 2 carreras en la 9na y Guardianes remontan para vencer a Medias Blancas

CLEVELAND (AP) — Brayan Rocchio volvió a responder al conectar un doble de dos carreras con dos outs en la novena entrada para que los Guardianes de Cleveland remontaran para vencer el martes 7-6 a los Medias Blancas, que apretó la lucha en la Central de la Liga Americana.

Brayan Rocchio de los Guardianes de Cleveland observa su doble ganador en la novena entrada ante los Medias Blancas de Chicago el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Brayan Rocchio de los Guardianes de Cleveland observa su doble ganador en la novena entrada ante los Medias Blancas de Chicago el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Con corredores en segunda y tercera, Rocchio, que suma siete apariciones al plato en su carrera para ganar el juego, conectó un elevado hacia la esquina del jardín izquierdo ante Grant Taylor (7-3) que apenas eludió el intento en zambullida del jardinero Sam Antonacci.

Cuando la pelota golpeó el césped, Rocchio lanzó su casco al aire y el dugout de Cleveland se vació hacia el terreno para celebrar. Rocchio ha desarrollado una habilidad para las gestas heroicas al final de la temporada, con cuatro de sus hits para dejar tendido al rival en septiembre.

La remontada de los Guardianes los acercó a medio juego de los líderes Medias Blancas. Los equipos disputarán el último juego de la serie el miércoles. Chicago, que perdió al menos 100 juegos en cada una de las últimas tres temporadas, han mantenido al menos una parte del primer lugar desde el 4 de julio.

El novato Travis Bazzana conectó un par de jonrones por Cleveland.

Jo Adell y Bazzana pegaron jonrones consecutivos en la primera entrada por los Guardianes, que no pudieron capitalizar su ventaja temprana de 3-0 y quedaron abajo antes de conseguir una victoria que mantuvo vivas sus esperanzas de ganar el título divisional.

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