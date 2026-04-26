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Rob Refsnyder convierte strike anulado en jonrón decisivo en triunfo de Marineros sobre Cardenales

SAN LUIS (AP) — Rob Refsnyder retó con éxito un tercer strike y luego pegó un jonrón solitario que le dio la ventaja en la novena entrada a los Marineros de Seattle en la victoria por 3-2 sobre los Cardenales de San Luis el domingo.

Rob Refsnyder, centro, de los Marineros de Seattle, observa su cuadrangular frente a los Cardenales de San Luis durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 26 de abril de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Le)
Rob Refsnyder, centro, de los Marineros de Seattle, observa su cuadrangular frente a los Cardenales de San Luis durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 26 de abril de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Le) AP

Refsnyder fue declarado out inicialmente por el umpire principal John Bacon en un lanzamiento con cuenta de 0-2 que la repetición mostró que estaba fuera de la zona de strike. Tras dos bolas más, conectó un batazo de 412 pies al bullpen del jardín izquierdo ante JoJo Romero (0-1) para darle a los Marineros su primera ventaja.

El dominicano José Ferrer retiró en orden a los Cardenales en la novena para su primer salvamento de la temporada.

Cada equipo impugnó con éxito cuatro decisiones de bola-strike de Bacon durante el juego, todas durante apariciones al plato de los Marineros, antes de que JJ Wetherholt tuviera un intento fallido en la novena.

Durante la aparición al plato de J.P Crawford en la octava entrada, cada equipo tuvo un reto exitoso. A Crawford le revirtieron un strike al inicio del turno, y luego la bola cuatro fue cambiada a tercer strike tras una impugnación del receptor panameño Iván Herrera, quien también aseguró un ponche contra el mexico-cubano Randy Arozarena en la segunda entrada con una impugnación.

El venezolano Eduard Bazardo (1-1) consiguió cuatro outs como relevista para acreditarse la victoria.

Emerson Hancock permitió siete hits, incluidos los dos jonrones solitarios de los Cardenales, en seis entradas por Seattle. Dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Michael McGreevy permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, mientras ponchaba a seis y no otorgaba boletos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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