River Plate vence a Argentinos Juniors y rompe con la racha sin puntos en liga

Gonzalo Montiel anotó el primer tanto del equipo de Eduardo Coudet a los 36 minutos. Cerró la cuenta Ángel Correa a los 88 de penal.

River redondeó una buena actuación, en especial en ofensiva, en la que logró dos anotaciones. Suficientes para quedarse con tres puntos ante el líder de su grupo.

Thiago Almada debutó con la camiseta de los millonarios. Integrante también del plantel campeón mundial (y del subcampeón en la Copa del Mundo 2026), retornó al fútbol de su país después de cinco temporadas en el extranjero —arribó proveniente del Atlético de Madrid.

En el encuentro, le costó anotar a los locales. Sin demasiada fluidez, lograron marcar con esfuerzo antes del descanso. Almada pateó frente a la portería y el rebote le quedó a Montiel. El lateral, solo de frente al arco, tocó de primera y de zurda abajo para el primer tanto riverplatense.

Este fue el primer gol del equipo de Coudet en el campeonato.

“Contentísimo porque la necesitábamos (a la victoria)”, dijo el riverplatense Nicolás Otamendi. “No hay que bajar el pie del acelerador. El grupo sabe que vamos a tener que seguir trabajando”.

En el segundo tiempo, River tuvo oportunidades a partir de la obligación de los visitantes de buscar el empate.

Encontró la segunda diana desde el punto penal. Gabriel Florentín (Argentinos) le hizo falta a Correa primero fuera y luego dentro del área. El árbitro Facundo Tello cobró la primera infracción, pero llamado por el VAR revisó la acción. Después de verla en el monitor, cobró la pena máxima.

Correa disparó el penal fuerte al medio para el segundo estallido del estadio.

Se terminó así la racha victoriosa de Argentinos, que había conseguido ganar en los cuatro primeros encuentros de la competencia.

“Muy contento. Debutar con esta camiseta. Más importante es la victoria del equipo”, afirmó Thiago Almada. “Jugamos bien por momentos. Supimos aprovechar las oportunidades. Tenemos cosas que mejorar seguramente”.

Mientras, Sarmiento le ganó por 2-0 a Huracán. Junior Marabel y Lucas Suárez marcaron los goles de los verdes a los 29 y 85 respectivamente. El delantero quemero Jordy Caicedo se fue expulsado por agresión a los 65.

Más tarde se jugaban estos partidos: Barracas Central-Rosario Central y Central Córdoba (Santiago del Estero)-Instituto.

Platense y Boca Juniors empataron 1-1 el sábado. Mientras, Estudiantes goleó por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico platense.

Otros resultados: Racing de Avellaneda 0, Banfield 1 (viernes); San Lorenzo 1, Unión 0; Aldosivi 0, Tigre 0; Belgrano 2, Independiente Rivadavia 0; Newell’s Old Boys 2, Deportivo Riestra 0 (sábado).

Próximos partidos: Estudiantes (Río Cuarto)-Atlético Tucumán, Lanús-Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield-Defensa y Justicia, Gimnasia (Mendoza)-Talleres (lunes).

Posiciones: Grupo A: Vélez 10 puntos; Instituto 9; Newell’s, Defensa 7; Estudiantes, Lanús, Riestra, Independiente, Gimnasia (M), Central Córdoba, Boca, San Lorenzo 6; Platense 5; Unión 4; Talleres 3.

Grupo B: Argentinos 12 puntos; Belgrano 10; Sarmiento, Barracas, Gimnasia (LP) 9; Tigre 8; Huracán, Ros. Central, Ind. Rivadavia, Banfield 7; Atl. Tucumán 5; Racing, Estudiantes (RC) 4; River 3; Aldosivi 2.

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FUENTE: AP