River lame heridas del superclásico con victoria sobre Aldosivi

El deslucido encuentro, correspondiente a la 16ta fecha del Torneo Apertura, fue coronado con un golazo en tiempo añadido del ecuatoriano Kendry Páez, quien tuvo su bautismo en la red con la camiseta de la banda roja.

Los restantes tantos del “Millonario” fueron obra de Giuliano Galoppo, a los 39 minutos, y Facundo Colidio, a los 72. Para el “Tiburón” igualó transitoriamente a los 83 Tomás Fernández.

En el marco de la Zona B y a falta de una fecha para la bajada de telón de la fase regular, el equipo de Eduardo Coudet se afianzó como escolta de Independiente Rivadavia, que el domingo recibirá a Gimnasia en el clásico de Mendoza.

“El equipo funcionó bien, era importante ganar ahora después de perder el clásico. Nos paramos bien y pudimos llevarnos los tres puntos”, declaró Marcos Acuña, la figura del partido.

El “Chacho” Coudet dispuso de tres modificaciones en relación al equipo que había arrancado ante el “Xeneize”: el propio Galoppo, Ian Subiabre y Maxi Salas esta vez fueron titulares. Y antes del puntapié inicial, el público premió a unos pocos y castigó a varios de sus jugadores por sus desempeños en el superclásico.

Más allá de los cambios, River repitió sus pobres actuaciones anteriores, ahora con el agravante de jugar en casa ante uno de los dos equipos más pobres del campeonato –y el único que todavía no ganó en el certamen-, que pareció llegar al Monumental con la sola intención de no encajar una derrota abultada.

El resultado de alguna forma resultó mentiroso, porque el conjunto de Israel Damonte, con todas sus fragilidades, incluso pudo empatar un par de minutos antes de que el anfitrión definiera la historia con un gran pase de Colidio para la corrida de Joaquín Freitas, quien vio llegar en soledad a Páez y abrió para él. El ecuatoriano hizo pasar de largo a un rival y sentenció con calidad para el 3-1 final.

En el primer tiempo, River manejó la pelota, pero casi no registró llegadas claras, salvo un par protagonizadas por “Huevo” Acuña. Y cuando los hinchas empezaban a impacientarse por el cero, un centro de Gonzalo Montiel fue conectado por Colidio. El arquero Axel Werner dio rebote y Galoppo empujó la pelota a la red.

Tras el entretiempo, el conjunto del “Chacho” Coudet no supo cómo liquidar el pleito rápidamente. Y Aldosivi comenzó a animarse. Finalmente, tras un cambio de frente y un excelente control seguido de asistencia del paraguayo Fernando Román, el sustituto Fernández tocó al gol en el área chica.

El Monumental estalló exigiendo una inmediata reacción de sus jugadores. Juan Cruz Mesa, recién ingresado, remató al travesaño. Y poco después, Colidio hizo un pase a la red tras un centro rasante de Aníbal Moreno.

Faltaba poco y parecía que nada podría poner en riesgo la victoria local. Sin embargo, hubo tiempo para que Román desbordara y sacudiera el travesaño.

Finalmente, la mayor jerarquía de los hombres de River se impuso para cerrar el partido gracias a una gran definición de Páez que llevó alivio a sus abatidos hinchas.

En tanto, en La Plata, Estudiantes y Talleres repartieron puntos en un cotejo sin goles y que casi no generó emociones.

El empate sirvió para que el “Pincha” recuperara la cima de la Zona A, con un punto de ventaja sobre Boca Juniors, que el jueves goleó 4-0 a domicilio a Defensa y Justicia.

La “T” dirigida por Carlos Tevez se aseguró mantener el cuarto puesto al cierre de la fecha.

Además, por la Zona B, Sarmiento, que sigue en carrera por clasificar a los playoffs, venció 1-0 en Junín a Tigre, que hace doce partidos que no gana.

FUENTE: AP