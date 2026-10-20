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Rinden homenaje público a abogado que denunció corrupción y fue asesinado en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Amigos y familiares rendían homenaje el martes a Juan Francisco Solórzano Foppa, un polémico abogado guatemalteco que denunciaba a la corrupción y el narcotráfico y fue asesinado por desconocidos.

Un investigador del Ministerio Público recaba pruebas junto al cuerpo de Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y exfiscal, en un campo de fútbol tras un tiroteo ocurrido en la Ciudad de Guatemala el sábado 17 de octubre de 2026. (AP Foto/Emmanuel Andres)
Un investigador del Ministerio Público recaba pruebas junto al cuerpo de Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y exfiscal, en un campo de fútbol tras un tiroteo ocurrido en la Ciudad de Guatemala el sábado 17 de octubre de 2026. (AP Foto/Emmanuel Andres) AP

El abogado usaba sus redes sociales para hacer análisis personales sobre la corrupción, las pandillas y el narcotráfico y había señalado que instituciones y funcionarios podrían estar involucrados en esos delitos.

Con su madre Silvia Solórzano al frente, que llevaba claveles rojos en sus manos, el cuerpo del abogado fue llevado en un carro de bomberos, pues también era bombero, desde una funeraria local hasta la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, para rendirle un homenaje.

Una ceremonia maya con flores, incienso, fuego y velas dio pie a que cientos de personas que acompañaron el cortejo fúnebre pidieran que se haga justicia y se esclarezca el crimen.

“Foppa no está muerto, él vive. Justicia”, gritaban las personas.

El presidente Bernardo Arévalo condenó el crimen y pidió a las autoridades de justicia una pronta investigación para dar con los responsables.

Por el crimen fueron detenidos dos hombres indígenas hermanos en una zona diferente a donde ocurrió el hecho. Éstos se identificaron como repartidores de comida y la policía dijo que les incautó un arma. Un día después la fiscalía pidió a un juez dejarlos en libertad porque no había evidencias para acusarlos. El presidente ordenó también investigar el procedimiento de la policía.

FUENTE: AP

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