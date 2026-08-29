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Rice impulsa 3 carreras y Yankees vencen 9-2 a Medias Rojas para dividir doble cartelera

NUEVA YORK (AP) — Ben Rice conectó un sencillo de dos carreras en una octava entrada de cinco anotaciones para Nueva York y terminó con tres impulsadas, mientras los Yankees vencieron el sábado 9-2 a los Medias Rojas de Boston en el segundo juego para repartirse la doble cartelera.

Jazz Chisholm Jr. de los Yankees de Nueva York batea un elevado de sacrificio para que anotara Ben Rice en la tercer entrada del segundo encuentro de la doble cartelera ante los Medias Rojas de Boston el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Corey Sipkin)
Jazz Chisholm Jr. de los Yankees de Nueva York batea un elevado de sacrificio para que anotara Ben Rice en la tercer entrada del segundo encuentro de la doble cartelera ante los Medias Rojas de Boston el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Corey Sipkin) AP

Los Yankees retiraron al campocorto novato George Lombard Jr. después de la tercera entrada por molestias en la rodilla derecha. El pelotero de 21 años se resintió la rodilla en un swing de chequeo en la segunda entrada y tuvo otro turno al bate antes de salir.

En el primer juego, Ceddanne Rafaela conectó un sencillo impulsor en una novena entrada de cuatro carreras, y Boston derrotó 6-0 a Nueva York.

Los Yankees igualaron la serie de la temporada a seis juegos por bando y se colocaron tres juegos por delante de los Medias Rojas por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Después de que Brent Headrick dejara varado al venezolano Willson Contreras en tercera tras el triple del primera base de Boston, los Yankees conectaron siete hits en la octava y se despegaron 9-2.

Rice pegó un sencillo para empatar en la tercera entrada de tres carreras de Nueva York ante el dominicano Brayan Bello (5-7) y coronó el gran episodio con un sencillo de dos carreras para el 13er hit de Nueva York.

El dominicano Amed Rosario conectó un sencillo impulsor y Austin Wells añadió un sencillo de dos carreras, mientras los Yankees anotaron nueve carreras por quinta vez desde la pausa del Juego de Estrellas.

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