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Reynolds y Gonzales ayudan a los Piratas a superar 6-3 en 10 innings a los Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Bryan Reynolds conectó un sencillo de la ventaja en la décima entrada, Nick Gonzales lo siguió con un sencillo de dos carreras y los Piratas de Pittsburgh vencieron la noche del sábado 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Nick Gonzales de los Piratas de Pittsburgh conecta un sencillo de dos carreras impulsadas durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 25 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps)
Nick Gonzales de los Piratas de Pittsburgh conecta un sencillo de dos carreras impulsadas durante la décima entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 25 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps) AP

Henry Davis comenzó la décima en segunda base por los Piratas frente a Angel Zerpa (0-2). El bateador emergente dominicano Marcell Ozuna recibió base por bolas y Nick Yorke entró como corredor emergente por Ozuna. Reynolds pegó un sencillo al jardín izquierdo para impulsar a Davis y sacar del juego a Zerpa. Luego, Gonzales conectó un sencillo fuerte ante Grant Anderson para remolcar a Yorke y a Reynolds.

El dominicano Gregory Soto (2-0) lanzó la novena, y su compatriota Yohan Ramírez trabajó la décima para su primer salvamento.

Milwaukee tuvo una oportunidad en la parte baja de la octava frente al dominicano Dennis Santana. Garrett Mitchell conectó un doble con dos outs y a Sal Frelick le dieron base por bolas intencional antes de que Greg Jones se ponchara tirándole.

El abridor de los Pirates, Mitch Keller, permitió tres carreras con cinco hits en cinco entradas.

El abridor de los Brewers, Jacob Misiorowski, ponchó a nueve por segundo juego consecutivo, pero golpeó a dos bateadores que ambos anotaron. Permitió tres carreras con seis hits y lanzó un lanzamiento descontrolado.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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