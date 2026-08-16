americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reynolds, Lowe y Yorke impulsan 2 carreras cada uno; Piratas vencen 8-3 a Medias Rojas tras demora

PITTSBURGH (AP) — Bryan Reynolds, Brandon Lowe y Nick Yorke impulsaron dos carreras cada uno para que los Piratas de Pittsburgh vencieran el domingo 8-3 a los Medias Rojas de Boston tras una demora de dos horas y media a causa de la lluvia.

Nick Yorke, de los Piratas de Pittsburgh, pega un sencillo en el encuentro del domingo 16 de agosto de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Gene J. Puskar)
Nick Yorke, de los Piratas de Pittsburgh, pega un sencillo en el encuentro del domingo 16 de agosto de 2026 ante los Medias Rojas de Boston (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Se colocó la lona después de la sexta entrada, a las 3:35 de la tarde hora local (1935 GMT), y el juego se reanudó a las 6:05 (2205 GMT).

Los Piratas ganaron su octava serie consecutiva en casa contra un rival de la Liga Americana, la mejor racha de la franquicia, que se remonta a una barrida de tres juegos sobre Detroit del 21 al 23 de julio de 2025.

Reynolds puso a Pittsburgh en la pizarra primero con un doble impulsor en la primera entrada y anotó cuando Lowe conectó un sencillo.

Reynolds conectó un sencillo productor para encender la tercera entrada de cinco carreras de los Piratas. Lowe añadió su segundo sencillo remolcador y Yorke pegó un sencillo de dos carreras antes de que Henry Davis conectara un elevado de sacrificio que puso el encuentro 7-0.

Lake Bachar trabajó tres entradas como abridor, permitió dos hits y ponchó a cuatro. Kirby Yates (1-5) consiguió su primera victoria tras ponchar a dos en una séptima entrada sin carreras.

El mexicano Patrick Sandoval (1-2) ponchó a seis pero cargó con la derrota. Permitió siete carreras y nueve hits en cuatro entradas.

Deja tu comentario

Destacados del día

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: Cuba duró mucho tiempo pese a las sanciones

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: "Cuba duró mucho tiempo" pese a las sanciones

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter