Restauran casa antigua en sitio arqueológico de Pompeya

Foto sin fecha difundida el 20 de octubre del 2026 por la Agencia Arqueológica de Pompeya, que muestra a trabajadores en la vivienda de Marcus Fabius Rufus en Pompeya, cerca de Nápoles, Italia. (Silvia Vacca/ Agencia Arqueológica de Pompeya via AP) AP

La casa de Marcus Fabius Rufus, inspirada en los palacios imperiales de Roma y sepultada por la erupción del monte Vesubio que destruyó la antigua ciudad en el año 79 d.C., ha sido inaccesible para el público desde 1980. Construida originalmente sobre las murallas de Pompeya, cuenta con cuatro pisos conectados por un laberinto de pasillos y escaleras.

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La renovación está siendo financiada por un empresario alemán, Frank Hoefer, quien se puso en contacto con el parque arqueológico después de leer "Pompeya: La ciudad encantada", un libro escrito en el 2023 por el superintendente Gabriel Zuchtriegel.

“Restaurar la espectacular residencia de Marcus Fabius Rufus… es un proyecto que me resulta emocionante”, declaró Hoefer en un comunicado. "También tengo la impresión de que Pompeya está muy abierta a enfoques innovadores para la conservación y el acceso del público”.

Zuchtriegel señaló que el objetivo es ampliar este tipo de patrocinios.

“Esto no significa que si mañana tenemos 50 patrocinadores así, podríamos abolir la entrada y dejarla en un precio simbólico de un euro, pero es una perspectiva hacia la que tenemos que trabajar para desarrollar el sitio”, expresó Zuchtriegel expresó en una declaración en video.

Entre 2021 y 2023 se realizaron trabajos estructurales en la casa, y las renovaciones actuales se centran en los frescos, incluida la famosa Venus de Pompeya ubicada en una capilla dentro de la residencia. El propietario era probablemente un magistrado o un liberto de la casa imperial.

Zuchtriegel indicó que también se estaba trabajando para hacer el complejo más accesible, y que se estaba desarrollando tecnología digital para ayudar a las personas a comprender el “increíble laberinto” que conforma la casa.

“A veces, sientes que estás en un palacio napolitano del siglo XIX, y sin embargo esta es una casa romana de hace 2.000 años”, comentó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Zuchtriegel.

FUENTE: AP