Rescatistas buscan un número desconocido de desaparecidos tras incendio en ferry que dejó 5 muertos

El humo se eleva desde el barco de pasajeros Mutiara Santosa 2, incendiado en aguas cerca de la isla de Madura, Indonesia, el domingo 2 de agosto de 2026. (AP Foto) AP

El Mutiara Sentosa 2 viajaba desde Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, en Java Oriental, hacia la ciudad de Makassar, en Sulawesi Meridional, y los reportes iniciales indicaron que transportaba 232 pasajeros y 39 tripulantes, según el manifiesto de la embarcación, cuando comenzó el incendio entre las 6 y las 7 de la mañana en aguas frente al distrito de Sumenep.

Sin embargo, para la mañana del lunes las autoridades señalaron que había muchas más personas a bordo de las que figuraban en la lista, y que no estaba claro cuántas seguían desaparecidas después de que se rescatara a 229 personas y se recuperaran cinco cuerpos. Las autoridades se basan en reportes de las familias de las víctimas y de los sobrevivientes en un intento por determinar el número de desaparecidos.

En Indonesia es común que el número de pasajeros en un barco o ferry difiera del manifiesto. Esas discrepancias pueden reflejar hacinamiento y complicar las labores de búsqueda y rescate, señaló Nanang Sigit, quien dirige la Oficina de Búsqueda y Rescate de Surabaya.

La causa del incendio no se conocía de inmediato y seguía bajo investigación.

La embarcación también llevaba 180 vehículos, en su mayoría camiones, y una excavadora.

Ahmad Abdul Karim, uno de los sobrevivientes, comentó que el incendio parecía haber comenzado en un camión en la cubierta inferior destinada a vehículos.

“Avivadas por el viento, las llamas se propagaron con extrema rapidez. En menos de 30 minutos ya se había indicado a todos que se trasladaran a la proa del ferry”, explicó Karim.

Equipos de búsqueda y rescate enviaron una lancha de rescate desde Surabaya al lugar, a unos 35 kilómetros (22 millas) al norte de la isla Buruan Sapudi, en el distrito de Sumenep. Buques de la armada indonesia también ayudaron, junto con varias embarcaciones que pasaban cerca del sitio del incidente.

El ferry fue construido en Japón en 1992 y operó allí antes de ser vendido a Indonesia en 2015. Con una longitud de 160 metros (525 pies), puede transportar a 689 pasajeros y 49 tripulantes, además de hasta 181 vehículos.

El Mutiara Sentosa 2 cubre la ruta Surabaya-Makassar, un viaje que suele durar alrededor de 40 horas y es utilizado principalmente por viajeros nacionales y para el transporte de carga entre las islas de Java y Sulawesi.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los transbordadores son un medio de transporte habitual. Los desastres ocurren con regularidad, y a menudo se atribuyen al incumplimiento de las normas de seguridad.

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Los periodistas de The Associated Press Niniek Karmini y Edna Tarigan, en Yakarta, Indonesia, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP