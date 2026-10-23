Rescatistas buscan sobrevivientes tras mortal terremoto en el Tíbet chino

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El desastre el jueves golpeó Nagqu, una ciudad al norte de Lhasa, la capital del Tíbet, situada a unos 4.800 metros (5.249 yardas) sobre el nivel del mar. Al menos 339 viviendas se derrumbaron, y funcionarios dijeron a periodistas que les preocupaban nuevos colapsos de edificios por las réplicas, así como víctimas por desprendimientos de rocas.

Las labores de rescate se ven complicadas por la geografía y las bajas temperaturas. Hasta la tarde del viernes, los rescatistas habían realizado tres rondas de búsqueda, revisando cada hogar y cada aldea, señaló Dunzhu, alcalde interino de la ciudad de Nagqu, en una conferencia de prensa.

Más de 5.000 personas de tres condados locales fueron desplegadas para las tareas de rescate. Llegaron a la región suministros que incluyen 2.000 unidades de vivienda prefabricadas, alrededor de 3.400 tiendas de campaña y 2.000 camas plegables, además de linternas y ropa de invierno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 10:33 de la noche hora local del jueves, con su epicentro a 191 kilómetros (119 millas) al este-noreste de Nagqu. Situó la profundidad del terremoto en 18 kilómetros (11 millas). La agencia registró al menos siete réplicas con magnitudes entre 4,3 y 5,2, todas con una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), según su sitio web.

La agencia oficial de noticias china Xinhua reportó que las comunicaciones en algunas zonas estaban interrumpidas. Las autoridades ferroviarias locales han suspendido los trenes que pasan por la región.

El terremoto también provocó desprendimientos de rocas que han obligado a las autoridades locales a cerrar un tramo de la Carretera Nacional 317, permitiendo el paso únicamente a vehículos de emergencia, rescate y apoyo oficial mientras los equipos trabajaban para retirar los escombros, según Xinhua.

Se esperan nevadas intermitentes en la región durante los próximos tres días, indicó Xinhua. El presidente chino Xi Jinping pidió esfuerzos totales en las operaciones de rescate y en la asistencia médica, al emitir instrucciones la mañana del viernes. El líder chino lo hace solo en grandes desastres y accidentes. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP