Rescate por inundaciones entra en su 4º día en la frontera Nepal-China; el clima obstaculiza vuelos

Residentes recuperan sus pertenencias de casas dañadas tras una inundación repentina en la zona de Devighat, en el distrito de Nuwakot, el viernes 28 de agosto de 2026, en Nepal. (AP Foto/Rajesh Kumar Singh) AP

Los rescatistas y el personal militar han trabajado sin descanso desde el desastre del miércoles, que causó la muerte de casi 600 personas y dejó a casi 2.500 desaparecidas. Algunos sobrevivientes han sido sacados del lodo, mientras los rescatistas continúan buscando en varios lugares a quienes siguen desaparecidos.

El general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del Ejército de Nepal, indicó que las operaciones con helicópteros estaban suspendidas hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Las labores de búsqueda y rescate continuaron en varios puntos de Nepal y del Tíbet chino, incluidos el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1 en el distrito nepalí de Rasuwa y el cruce fronterizo de Gyirong, gravemente dañado, del lado chino.

El general Raja Ram Basnet señaló que las labores de rescate continuarían en el sitio de construcción de la hidroeléctrica, donde las autoridades creen que más de 100 personas están atrapadas en un túnel lleno de lodo espeso.

Basnet explicó que los rescatistas habían utilizado canastas y cuerdas para llegar a algunas personas, pero la operación seguía siendo difícil debido a los 1,2 a 1,5 metros (4 a 5 pies) de lodo y al número limitado de lugares donde los helicópteros podían aterrizar.

Dijo también que los equipos de rescate se vieron obligados a reubicarse temporalmente luego de que las autoridades emitieron advertencias sobre posibles nuevas inundaciones.

Los rescatistas se han mantenido en máxima alerta, ante la posibilidad de más inundaciones provenientes de un nuevo lago que se formó en lo alto de las montañas del Himalaya tras las inundaciones iniciales del miércoles. Expertos advirtieron que el lago, creado después del colapso de un glaciar que desencadenó las inundaciones, estaba empezando a desbordarse.

Datos de monitoreo del Ministerio de Recursos Hídricos de China mostraron a última hora del viernes que el lago había disminuido de tamaño. El nivel del agua bajó 10 metros (32 pies) desde el punto más alto registrado el jueves por la mañana, informó la televisora estatal china CCTV.

La emisora mostró el sábado imágenes de rescatistas llegando al Puerto de Gyirong, el cruce fronterizo con Nepal que resultó duramente golpeado. Algunos llegaron a pie y en balsas. A otros los bajaron desde drones enviados a la zona. “¿Alguien, alguien?”, gritaban los rescatistas, según las imágenes difundidas por la televisora.

No se sabía de momento cuántas personas estaban en el edificio del puesto de control fronterizo cuando las inundaciones azotaron.

Las riadas han causado 579 muertes en Nepal, informó el viernes la autoridad de gestión de desastres del país. Más tarde, la policía nepalí situó la cifra de fallecidos en 553. Había poca información sobre sobrevivientes del lado chino, donde el número de muertos subió a siete el viernes, mientras los medios estatales mostraban evacuaciones de aldeas y las gestiones de los líderes para dirigir la respuesta de ayuda.

Hasta ahora, más de 3.700 personas han sido rescatadas en Nepal. Mientras tanto, el número de personas cuyo paradero se desconocía en el país casi se duplicó hasta 1.924, al sumarse más residentes locales al recuento. Los medios estatales chinos informaron que 554 personas estaban desaparecidas del lado chino. Cientos de los desaparecidos son extranjeros que estaban en la zona para trabajar, hacer senderismo o realizar una peregrinación a un pico sagrado.

___

Los periodistas de The Associated Press Eileen Ng en Kuala Lumpur; Sibi Arasu en Bengaluru, India; Upendra Mansingh en el distrito de Nuwakot, Nepal; Aijaz Hussain en Srinagar, India; y Didi Tang en Washington contribuyeron a este despacho.

——

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP