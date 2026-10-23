Reportan muertos y heridos en ataque a iglesia en Jordania

El tiroteo ocurrió en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de la capital, Amán.
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JERUSALÉN (AP) — Hombres armados abrieron fuego dentro de una iglesia en Jordania el viernes, causando varias muertes y heridos, informó la agencia de seguridad pública del reino. Las autoridades de momento no han proporcionado una cifra de fallecidos.
El tiroteo ocurrió en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de la capital, Amán.
Los servicios de seguridad investigan el tiroteo, indicó el portavoz del gobierno Mohammad al-Momani en un comunicado. Karak alberga a una población cristiana minoritaria.
Hombres armados emboscaron a la policía en 2016 en una serie de ataques en Karak, incluido uno en un castillo cruzado popular entre los turistas, que dejó 10 muertos —entre ellos siete agentes— y decenas de heridos. Las fuerzas de seguridad jordanas abatieron a los atacantes tras un prolongado enfrentamiento.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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