americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reportan muertos y heridos en ataque a iglesia en Jordania

JERUSALÉN (AP) — Hombres armados abrieron fuego dentro de una iglesia en Jordania el viernes, causando varias muertes y heridos, informó la agencia de seguridad pública del reino. Las autoridades de momento no han proporcionado una cifra de fallecidos.

El tiroteo ocurrió en una iglesia greco-ortodoxa en Karak, a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de la capital, Amán.

Los servicios de seguridad investigan el tiroteo, indicó el portavoz del gobierno Mohammad al-Momani en un comunicado. Karak alberga a una población cristiana minoritaria.

Hombres armados emboscaron a la policía en 2016 en una serie de ataques en Karak, incluido uno en un castillo cruzado popular entre los turistas, que dejó 10 muertos —entre ellos siete agentes— y decenas de heridos. Las fuerzas de seguridad jordanas abatieron a los atacantes tras un prolongado enfrentamiento.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

Trabajadores en un sitio de construcción en Chicago el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU están a su nivel más bajo en tres meses

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos, en La Habana, Cuba, el 20 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país. Convertir esos pesos cubanos a otra moneda supone otro desafío debido a las varias y altamente fluctuantes tasas de intercambio en la isla. (AP Foto/Ariel Ley)

El dólar sube a 818 pesos y el euro rompe la barrera de los 900 en Cuba: así está el mercado informal hoy

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter