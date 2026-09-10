Reportan muchas víctimas tras incendiarse un carguero internacional en el este de China

El presidente de China, Xi Jinping, emitió “instrucciones importantes” para que se emprendieran con urgencia labores de rescate de las personas desaparecidas. No dio una cifra de víctimas.
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BEIJING (AP) — Un buque internacional de carga se incendió cuando estaba atracado en el este de China, lo que dejó numerosas víctimas el jueves, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.
El presidente de China, Xi Jinping, emitió “instrucciones importantes” para que se emprendieran con urgencia labores de rescate de las personas desaparecidas. No dio una cifra de víctimas.
FUENTE: AP
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