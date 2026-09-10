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Reportan muchas víctimas tras incendiarse un carguero internacional en el este de China

BEIJING (AP) — Un buque internacional de carga se incendió cuando estaba atracado en el este de China, lo que dejó numerosas víctimas el jueves, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.