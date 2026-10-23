americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Renuncia jefe militar de Nueva Zelanda tras admitir una relación inapropiada

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — El jefe de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda, el mariscal del aire Tony Davies, renunció el viernes tras admitir una relación inapropiada cuando era líder de una unidad.

El jefe militar de Nueva Zelanda, el mariscal del aire Tony Davies, asiste a una sesión de la Comisión Selecta de Defensa sobre la asignación presupuestaria en el Parlamento, en Wellington, Nueva Zelanda, el 18 de junio de 2024. (Robert Kitchin/The Post vía AP)
El jefe militar de Nueva Zelanda, el mariscal del aire Tony Davies, asiste a una sesión de la Comisión Selecta de Defensa sobre la asignación presupuestaria en el Parlamento, en Wellington, Nueva Zelanda, el 18 de junio de 2024. (Robert Kitchin/The Post vía AP) AP

“Lamento no haberlo revelado cuando tuve la oportunidad de hacerlo”, declaró Davies en su comunicado. No dio más detalles sobre las circunstancias de la relación ni sobre cuándo ocurrió.

Davies se incorporó a la Fuerza Aérea del país en 1984 y se convirtió en jefe de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda en 2024. Las Fuerzas Armadas indicaron que el liderazgo está pasando a su vicejefe, el contralmirante Mat Williams.

“La renuncia es por motivos personales y es consecuencia de errores de juicio cometidos por mí en el pasado, de los cuales asumo la responsabilidad”, agregó Davies. “Los errores de juicio fueron contrarios a los valores de la Fuerza de Defensa”.

Las Fuerzas Armadas señalaron en un comunicado que no harán más comentarios. El asunto fue remitido a un inspector general independiente que investiga la conducta militar.

El ministro de Defensa, Paul Goldsmith, un funcionario electo del gobierno, dijo que había recibido la renuncia. Goldsmith subrayó en un comunicado que la situación era un “asunto de integridad” y que había coincidido con Davies en que su cargo ya no era sostenible.

“Reconozco sus 42 años de servicio y su contribución a la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda, pero señalo que las circunstancias de su renuncia serán una gran decepción para los hombres y mujeres de la Fuerza de Defensa”, recalcó Goldsmith.

Davies se graduó del Curso de Mando Aéreo y Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Base Aérea Maxwell, en Alabama, en 2000, y del Colegio Real de Estudios de Defensa en Londres en 2013, según el sitio web de las Fuerzas Armadas de Nueva Zelanda. Fue nombrado miembro de la Orden del Mérito de Nueva Zelanda en 1998 por su papel en la evacuación, en pleno invierno, de un ciudadano de Estados Unidos gravemente enfermo desde la Antártida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

Trabajadores en un sitio de construcción en Chicago el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU están a su nivel más bajo en tres meses

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos, en La Habana, Cuba, el 20 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país. Convertir esos pesos cubanos a otra moneda supone otro desafío debido a las varias y altamente fluctuantes tasas de intercambio en la isla. (AP Foto/Ariel Ley)

El dólar sube a 818 pesos y el euro rompe la barrera de los 900 en Cuba: así está el mercado informal hoy

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter